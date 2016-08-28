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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Дженоа
Кротоне - Дженоа: обзор матча 28 августа 2016
Кротоне
28.08.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 3
Завершен
Дженоа
34'
Р. Палладино
51'
С. Гакпе
55'
Л. Паволетти
64'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Дженоа
88'
Желтая карточка
А. Иццо
Замена
Н. Ди Роберто
️️️️
А. Рози
84'
82'
Замена
Д. Марчезе
️️️️
Э. Муньос
Замена
Л. Капецци
️️️️
М. Роден
81'
Замена
М. Сампиризи
️️️️
Клейтон
78'
72'
Замена
Л. Ригони
️️️️
О. Нтчам
Желтая карточка
Р. Палладино
68'
64'
ГОЛ! 1:3!
Л. Паволетти
Пас отдал
А. Иццо
62'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
55'
ГОЛ! 1:2!
Л. Паволетти
Пас отдал
М. Велозу
51'
ГОЛ! 1:1!
С. Гакпе
Пас отдал
О. Нтчам
45'
Замена
С. Гакпе
️️️️
Л. Окампос
ГОЛ! 1:0!
Р. Палладино
34'
Желтая карточка
Д. Феррари
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
28
Аньелло Сальцано
ВР
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЛП
7
Маркус Роден
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
20
Алеандро Рози
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
88
Дарко Лазович
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Нунцио Ди Роберто
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
10
Пьетро Де Джорджо
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
2-4-2
28
Сальцано
11
Чеккерини
67
Феррари
87
Мартелла
7
Роден
24
Тонев
20
Рози
9
Сими
17
Палладино
4-4-1-1
16
Ламанна
8
Бурдиссо
6
Муньос
4
Иццо
93
Лаксальт
88
Лазович
8
Ринкон
44
Велозу
10
Нтчам
7
Окампос
30
Паволетти
20
Рози
11
Ди Роберто
11
Ди Роберто
20
Рози
3
Клейтон
31
Сампиризи
31
Сампиризи
3
Клейтон
7
Роден
82
Капецци
82
Капецци
7
Роден
6
Муньос
15
Марчезе
15
Марчезе
6
Муньос
10
Нтчам
30
Ригони
30
Ригони
10
Нтчам
7
Окампос
6
Гакпе
6
Гакпе
7
Окампос
Остались в запасе
Кротоне
Дженоа
10
Пьетро Де Джорджо
ЦФ
21
Алекс Кордас
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
98
Лука Дзанимачча
ПВ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
10
Пьетро Де Джорджо
ЦФ
21
Алекс Кордас
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Остались в запасе
98
Лука Дзанимачча
ПВ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Кротоне - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Адриатико
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