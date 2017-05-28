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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Лацио
Кротоне - Лацио: обзор матча 28 мая 2017
Кротоне
28.05.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
14'
А. Налини
22'
Д. Фальчинелли
60'
А. Налини
26'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Лацио
Замена
А. Котник
️️️️
А. Тонев
90'
+5
Замена
Д. Борелло
️️️️
Д. Фальчинелли
90'
+4
Замена
Д. Месба
️️️️
А. Налини
88'
79'
Замена
Д. Спиццикино
️️️️
Уоллес
69'
Замена
А. Росси
️️️️
Ф. Андерсон
69'
Замена
Л. Крекко
️️️️
Л. Билья
Желтая карточка
А. Налини
60'
ГОЛ! 3:1!
А. Налини
Пас отдал
Д. Феррари
60'
58'
Желтая карточка
А. Мургиа
45'
+1
Желтая карточка
Л. Билья
42'
Желтая карточка
Патрик
42'
Вторая желтая
Баштуш
Желтая карточка
Л. Крисетиг
33'
26'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
23'
ГОЛ! 2:0!
Д. Фальчинелли
Пас отдал
А. Барберис
22'
21'
Желтая карточка
Баштуш
ГОЛ! 1:0!
А. Налини
Пас отдал
М. Роден
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Душан Баста
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Иван Варгич
ВР
43
Джорджо Спиццикино
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Кассио Кардоселли
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
99
Абукар Мохамед
ЦП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
3-5-2
21
Кордас
31
Сампиризи
67
Феррари
11
Чеккерини
87
Мартелла
7
Роден
51
Барберис
12
Крисетиг
24
Тонев
11
Фальчинелли
7
Налини
4-3-1-1
1
Стракоша
4
Патрик
26
Раду
15
Баштуш
13
Уоллес
8
Баста
20
Милинкович-Савич
6
Билья
7
Андерсон
9
Иммобиле
7
Налини
15
Месба
15
Месба
7
Налини
11
Фальчинелли
42
Борелло
42
Борелло
11
Фальчинелли
24
Тонев
17
Котник
17
Котник
24
Тонев
13
Уоллес
43
Спиццикино
43
Спиццикино
13
Уоллес
7
Андерсон
9
Росси
9
Росси
7
Андерсон
6
Билья
25
Крекко
25
Крекко
6
Билья
Остались в запасе
Кротоне
Лацио
33
Аньелло Висково
ВР
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
9
Мамаду Тункара
ЦФ
37
Кассио Кардоселли
ЦП
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Иван Варгич
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
99
Абукар Мохамед
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Остались в запасе
9
Мамаду Тункара
ЦФ
37
Кассио Кардоселли
ЦП
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Иван Варгич
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
99
Абукар Мохамед
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Кротоне - Лацио
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Эцио Шида
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