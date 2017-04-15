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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кротоне
Торино - Кротоне: обзор матча 15 апреля 2017
Торино
15.04.2017, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Кротоне
66'
А. Белотти (П)
81'
Сими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кротоне
Желтая карточка
С. Лукич
85'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Д. Базелли
84'
81'
ГОЛ! 1:1!
Сими
Пас отдал
А. Налини
76'
Замена
Сими
️️️️
Б. Мартелла
Замена
С. Лукич
️️️️
М. Вальдифиори
76'
69'
Желтая карточка
А. Рози
69'
Замена
А. Налини
️️️️
М. Тротта
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Белотти
66'
65'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
63'
Желтая карточка
А. Кордас
56'
Замена
М. Сампиризи
️️️️
М. Роден
Замена
Л. Бойе
️️️️
М. Лопес
45'
Желтая карточка
Л. Россеттини
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
50
Карлао
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Кротоне
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Баррека
50
Карлао
13
Россеттини
77
Дзаппакоста
16
Вальдифиори
33
Базелли
44
Фальке
22
Льяич
11
Лопес
11
Белотти
3-4-3
21
Кордас
20
Рози
11
Чеккерини
67
Феррари
12
Крисетиг
87
Мартелла
7
Роден
51
Барберис
29
Тротта
11
Фальчинелли
8
Стоян
16
Вальдифиори
16
Лукич
16
Лукич
16
Вальдифиори
33
Базелли
24
Бенасси
24
Бенасси
33
Базелли
11
Лопес
15
Бойе
15
Бойе
11
Лопес
7
Роден
31
Сампиризи
31
Сампиризи
7
Роден
29
Тротта
7
Налини
7
Налини
29
Тротта
87
Мартелла
9
Сими
9
Сими
87
Мартелла
Остались в запасе
Торино
Кротоне
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Остались в запасе
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Торино - Кротоне
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Стадио Олимпико
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