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Федерико Пьоваккари
Статистика
Федерико Пьоваккари - статистика
Завершил карьеру
10 сентября 1984 (42)
#14 | Нападающий
181 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
28
5
0
6
2
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 1
17.05.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
0 : 2
08.05.2015
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3 : 1
03.05.2015
Эйбар
1' - 46'
Испания. Примера, 34 тур
Эйбар
1 : 3
29.04.2015
Севилья
1' - 90'
51'
90'
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2 : 0
26.04.2015
Эйбар
59' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эйбар
0 : 1
19.04.2015
Сельта
46' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Реал
3 : 0
11.04.2015
Эйбар
66' - 120'
Испания. Примера, 29 тур
Эйбар
1 : 2
03.04.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
58'
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
0 : 0
21.03.2015
Эйбар
65' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
0 : 2
14.03.2015
Барселона
68' - 120'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2 : 1
06.03.2015
Эйбар
72' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эйбар
0 : 1
01.03.2015
Атлетик
1' - 66'
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
0 : 1
16.02.2015
Эльче
1' - 78'
78'
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 0
06.02.2015
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
1 : 3
31.01.2015
Атлетико
1' - 90'
89'
24'
Испания. Примера, 19 тур
Кордоба
1 : 1
16.01.2015
Эйбар
1' - 59'
59'
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
2 : 1
10.01.2015
Хетафе
1' - 74'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1 : 2
04.01.2015
Эйбар
1' - 85'
Испания. Примера, 16 тур
Эйбар
0 : 1
20.12.2014
Валенсия
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
0 : 0
14.12.2014
Эйбар
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
5 : 2
08.12.2014
Альмерия
1' - 67'
3'
28'
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
0 : 1
29.11.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
2 : 3
03.11.2014
Эйбар
1' - 75'
49'
Испания. Примера, 9 тур
Эйбар
1 : 1
25.10.2014
Гранада
1' - 67'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
3 : 0
18.10.2014
Эйбар
57' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эйбар
3 : 3
04.10.2014
Леванте
46' - 90'
90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
0 : 0
27.09.2014
Эйбар
1' - 61'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
0 : 2
19.09.2014
Эйбар
82' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
0 : 1
15.09.2014
Депортиво
57' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
1 : 0
24.08.2014
Реал Сосьедад
90' - 90'
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