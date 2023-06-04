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Алейш Видаль
Статистика
Алейш Видаль - статистика
Завершил карьеру
21 августа 1989 (37)
#22 | Защитник
176 см
Испания
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Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
25
0
3
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
3 : 3
04.06.2023
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
2 : 2
28.05.2023
Эспаньол
84' - 90'
90'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
3 : 3
24.05.2023
Атлетико
55' - 90'
64, 79'
66'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
1 : 2
21.05.2023
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
2 : 4
14.05.2023
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
3 : 2
04.05.2023
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
1 : 0
30.04.2023
Хетафе
86' - 90'
90'
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
0 : 0
21.04.2023
Кадис
55' - 90'
67'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
1 : 2
08.04.2023
Атлетик
46' - 90'
90'
90'
Испания. Примера, 27 тур
Жирона
2 : 1
01.04.2023
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1 : 3
18.03.2023
Сельта
72' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Реал
3 : 1
11.03.2023
Эспаньол
85' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
2 : 1
05.03.2023
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
2 : 1
25.02.2023
Мальорка
1' - 46'
22'
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
0 : 1
19.02.2023
Эспаньол
65' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
2 : 3
13.02.2023
Реал Сосьедад
1' - 69'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
1 : 1
04.02.2023
Осасуна
1' - 47'
45'
Испания. Примера, 19 тур
Альмерия
3 : 1
27.01.2023
Эспаньол
1' - 46'
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
1 : 0
21.01.2023
Бетис
1' - 72'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1 : 2
15.01.2023
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
2 : 2
07.01.2023
Жирона
57' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
1 : 1
31.12.2022
Эспаньол
90' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
0 : 1
09.11.2022
Вильярреал
60' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
1 : 1
06.11.2022
Эспаньол
1' - 89'
86'
Испания. Примера, 12 тур
Мальорка
1 : 1
28.10.2022
Эспаньол
61' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
2 : 2
23.10.2022
Эльче
58' - 90'
82'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1 : 0
20.10.2022
Эспаньол
1' - 60'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
1 : 0
16.10.2022
Вальядолид
1' - 71'
Испания. Примера, 8 тур
Кадис
2 : 2
09.10.2022
Эспаньол
1' - 76'
68'
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
2 : 2
02.10.2022
Валенсия
46' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
18.09.2022
Эспаньол
75' - 90'
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