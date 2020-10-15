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Алейш Видаль
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Алейш Видаль - новости
Завершил карьеру
21 августа 1989 (37)
#22 | Защитник
176 см
Испания
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Трансферы
Публикации
«Чемпионат»: «Спартаку» предлагали Алейша Видаля, клуб предпочел Мозеса
2020.10.15 18:37
«Алавес» объявил об аренде Алейша Видаля. Игроком интересовались «Спартак» и «Локомотив»
2019.07.29 10:24
ABC: «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитниками «Севильи» Карришу и Видалем
2019.05.21 17:40
10
Алейш Видаль: «Собираемся бороться с «Барселоной» и остаться наверху таблицы»
2018.10.17 22:42
Алейш Видаль: «Альба – лучший левый защитник Испании, он не играет в сборной из-за конфликта с Энрике»
2018.10.14 12:57
1
Алейш Видаль перешел из «Барселоны» в «Севилью». Игроком интересовался «Локомотив»
2018.08.04 21:43
Алейш Видаль покинул расположение «Барселоны»
2018.08.04 11:27
3
Алейш Видаль перейдет в «Севилью». Полузащитником интересовался «Локомотив»
2018.07.30 12:56
6
Семин: «Хочется верить, что мы не ошиблись с Крыховяком»
2018.07.26 06:17
2
«Барселону» не устраивает предложение «Локомотива» по Видалю
2018.07.21 09:51
11
«Локомотив» может арендовать или купить у «Барселоны» Видаля
2018.07.20 11:40
6
Агент: «Вероятность перехода Видаля в «Локомотив» – 90 процентов»
2018.07.19 15:10
15
«Рома» провела переговоры с Видалем, на которого претендовал «Локомотив»
2018.06.29 10:07
2
«Барселона» намерена выручить от летних продаж 100 миллионов. Клуб покинут пять игроков
2018.05.28 13:52
4
«Локомотив» предложил «Барселоне» за Видаля больше, чем «Атлетико» и «Севилья»
2018.05.27 23:18
19
Агент хавбека «Барселоны» Видаля подтвердил, что игрок может перейти в «Локомотив»
2018.05.23 16:08
9
«Локомотив» заинтересован в покупке полузащитника «Барселоны» Видаля
2018.05.23 07:07
14
«Бетис» попытается подписать трех футболистов «Барселоны»
2018.05.20 15:36
2
Видаль не намерен переходить из «Барселоны» в «Рому»
2018.01.31 16:51
1
«Рома» хочет арендовать Видаля у «Барселоны»
2018.01.24 10:03
Месси обвинил Видаля в поражении от «Эспаньола»
2018.01.18 11:16
31
Алейш Видаль вернется в «Севилью»
2018.01.07 07:27
Источник: в январе «Барселону» покинут пять футболистов
2017.12.29 17:50
5
«Интер» хочет усилиться Деулофеу и Видалем
2017.12.28 14:06
1
«Севилья» намерена вернуть Видаля из «Барселоны» за 10 миллионов
2017.12.27 12:20
Видео
Месси в матче с «Реалом» отдал голевую передачу на Видаля без бутсы
2017.12.23 23:37
10
«Валенсия» нацелилась на полузащитника «Барселоны» Видаля
2017.12.08 10:52
2
«Барселона» зимой продаст трех футболистов
2017.11.25 17:02
2
«Севилья» может вернуть Видаля из «Барселоны»
2017.10.31 15:59
1
Алейш Видаль может вернуться в «Севилью»
2017.10.28 06:40
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