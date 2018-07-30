Алейш Видаль перейдет в «Севилью». Полузащитником интересовался «Локомотив»

«Севилья» договорилась с «Барселоной» о приобретении полузащитника Алейша Видаля. Сумма трансфера составит 9,5 миллиона евро.

28-летний футболист уже выступал за андалусский клуб в сезоне-2014/15, выиграв с ним Лигу Европы.

Хавбек перешел в стан каталонцев летом 2015 года за 17 миллионов евро. В прошлом сезоне он принял участие в 15 матчах Примеры, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Видалем интересовался «Локомотив», но «Барселону» не устроило предложение московского клуба.