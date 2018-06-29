«Рома» провела переговоры с Видалем, на которого претендовал «Локомотив»

Руководство «Ромы» рассматривает приобретение защитника «Барселоны» Алейша Видаля, сообщает Sky Sport Italia.

Агент футболиста уже посетил Италию, где прошли переговоры. В Риме Видаль должен заменить Алессандро Флоренци, если тот решит покинуть клуб. Ранее интерес к Видалю проявляли несколько команд, среди которых назывались «Локомотив», «Интер», «Севилья», «Валенсия» и «Вильярреал»​.

В прошедшем сезоне Видаль провел 15 матчей в Примере, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.