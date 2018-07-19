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    Агент: «Вероятность перехода Видаля в «Локомотив» – 90 процентов»

    Полузащитник «Барселоны» Алейш Видаль с большой долей вероятности может оказаться в «Локомотиве». Об этом сообщил агент футболиста Давид Пирри.

    «Видаль всe ещe может перейти в «Локомотив». Трансфер может быть осуществлeн, я бы оценил его вероятность в 90%», – сказал Пирри.

    Другие претенденты на 28-летнего испанца – «Атлетико», «Севилья» и «Рома».

    В сезоне-2017/18 28-летний защитник вышел на поле в 15 матчах Примеры, записав в свой актив один мяч и одну голевую передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.07.2018 15:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 19:25

      странно что при прочих весьма хороших вариантах он выбирает Локо, вроде и финансово они ему предложит особо ничего жирного не могут да и испанский чемп предпочтительнее.

      3
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 19:14

      Сказать что переход невозможен, нельзя. Хотя появление его в Севилье, Атлетико и Роме более вероятен.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 июля 2018, 16:12

      В принципе вариант возможный, если как обычно денежными знаками завалить.По другому к сожалению к нам не едут.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Shak71 19 июля 2018, 16:07

      "Все еще может" и "90%" - как-то противоречиво...

      5
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      Рейтинг: +208

      Vladislaf 19 июля 2018, 15:48

      Звучит как утка, это какие ему надо было деньжищи предложить чтобы он из Барселоны в рфпл подался? Да еще когда есть и другие варианты с клубами из топ лиг.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17900

      paracetamol 19 июля 2018, 15:47

      Списанный старикашка. Почти нулевой.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20924

      derrik2000 > paracetamol 19 июля 2018, 15:56

      Ну, в 28 лет какой же "старикашка"?
      Вполне ещё может поиграть в полную силу лет 5-7 на высоком уровне.
      Если захочет, конечно.

      8
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > paracetamol 19 июля 2018, 16:23

      29 лет будет, ты скажи это Игнашевичу))

      5
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol > derrik2000 19 июля 2018, 16:26

      Да видел я его на ККФ. Ничего уже нет, кроме самомнеия.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > paracetamol 19 июля 2018, 21:49

      бл ять как будто в фарфане много чего было) даун

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 июля 2018, 15:20

      Это было бы очень хорошее усиление для Локо (как и для любой команды РФПЛ) только вот кажется сомнительно,что между выбором Севильи , Ромы и Атлетико ,во всех этих клубах он мог бы играть ,он выберет РФПЛ , это будет как то странно для испанца.

      10
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      Рейтинг: +979

      directorpg 19 июля 2018, 15:17

      Из Барселоны в Локомотив???

      2
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат > directorpg 19 июля 2018, 15:30

      В Барселоне он проигрывал конкуренцию Иньесте, но сейчас, когда Иньеста ушел, он вполне может оказаться в основе. Зачем ему в этой ситуации уходить в Атлетико? И пр чем тут Локомотив и 90%? Это шутка?

      5
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Вомбат 19 июля 2018, 15:59

      Барса сама большая шутка.

      3
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Вомбат 19 июля 2018, 15:59

      Разве Алейш не крайний защитник?

      4
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