Агент: «Вероятность перехода Видаля в «Локомотив» – 90 процентов»

Полузащитник «Барселоны» Алейш Видаль с большой долей вероятности может оказаться в «Локомотиве». Об этом сообщил агент футболиста Давид Пирри.

«Видаль всe ещe может перейти в «Локомотив». Трансфер может быть осуществлeн, я бы оценил его вероятность в 90%», – сказал Пирри.

Другие претенденты на 28-летнего испанца – «Атлетико», «Севилья» и «Рома».

В сезоне-2017/18 28-летний защитник вышел на поле в 15 матчах Примеры, записав в свой актив один мяч и одну голевую передачу.