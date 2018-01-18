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    Месси обвинил Видаля в поражении от «Эспаньола»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был разочарован после поражения от «Эспаньола» в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании. Он остался недоволен действиями партнеров по команде.

    Аргентинец после встречи обвинил полузащитника Алейша Видаля в бесполезности, заявив, что тот не сделал ничего для победы. Стоит отметить, что Месси в этой встрече не реализовал пенальти.

    Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Эспаньол» – «Барселона» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 25 января.

    Источник: Express.co.uk

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    18.01.2018 11:16
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 18 января 2018, 15:29

      ну от куда у сми такая информация?

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Jenea83 19 января 2018, 12:50

      Express.co.uk скорее всего челси себя успокаивает мол может быть сможем пройти барсу в лч ! что врядли !

      0
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 18 января 2018, 15:21

      а сам пенальті не забив)

      0
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > isco2307 19 января 2018, 12:48

      эй украинец иди скачи на майдане !

      0
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      Рейтинг: +35

      GaDzHiAkimov 18 января 2018, 14:55

      судя по комментам , у 80% людей, прочитавших этот пост нет мозгов, раз они поверили в такой бред .

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > GaDzHiAkimov 18 января 2018, 15:10

      а я еще видел что месси обвинил суареса в поражении от эспаньола ))))) дениса суареса)))) так что да конечно статейка аля БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ !

      1
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      Рейтинг: +148

      grafff 18 января 2018, 14:30

      желтая пресса

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 января 2018, 13:46

      Это вполне в стиле Месси... Нет нет да и тяпнет нечто подобное... В прошлом он уже это делал, обвиняв того же Ракитича, Гомеша и других. Великий игрок не должен себя так вести...

      -1
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      Рейтинг: +79

      Zorro 20 18 января 2018, 13:34

      Это не впервой, у Месси есть такая черта обвинять других в случаи поражения, в неудачах сборной Аргентины он также обвинял своих партнеров по команде.

      -1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 января 2018, 12:48

      У сильного всегда бессильный виноват.

      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх 18 января 2018, 12:46

      Начинать надо с себя и другие потянутся! Это касается не только лидера Испании по нереализованным пенальти, но и авторов статьи, а то один пукнул и остальные журналисты начали вонять по всем новостям...

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 18 января 2018, 12:38

      Троллить, бомбардир.Завтра Бэйл будет обвинять Карвахаля или Марсело если Реал проиграют.

      1
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      Рейтинг: +232

      Sterh 18 января 2018, 12:32

      Кто сказал? Видаль сказал, что Месси его обвинил? Или это очередная выдумка журналюг?

      5
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