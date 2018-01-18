Месси обвинил Видаля в поражении от «Эспаньола»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был разочарован после поражения от «Эспаньола» в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании. Он остался недоволен действиями партнеров по команде.

Аргентинец после встречи обвинил полузащитника Алейша Видаля в бесполезности, заявив, что тот не сделал ничего для победы. Стоит отметить, что Месси в этой встрече не реализовал пенальти.

Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Эспаньол» – «Барселона» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 25 января.