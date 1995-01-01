ABC: «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитниками «Севильи» Карришу и Видалем

«Спартак» и «Локомотив» проявляют интерес к двум полузащитником «Севильи».

По информации ABC, московские клубы уже вступили в контакт с окружением полузащитников Даниэля Карришу и Алейша Видаля. При этом оба футболиста хотя продолжить выступать за севильцев.

Испанский клуб уже сообщил Карришу, что намерен продлить с ним контракт. Что касается Видаля, то он не будет принимать каких-либо решений по поводу своего будущего, пока «Севилья» не назначит нового главного тренера.