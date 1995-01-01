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    ABC: «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитниками «Севильи» Карришу и Видалем

    «Спартак» и «Локомотив» проявляют интерес к двум полузащитником «Севильи».

    По информации ABC, московские клубы уже вступили в контакт с окружением полузащитников Даниэля Карришу и Алейша Видаля. При этом оба футболиста хотя продолжить выступать за севильцев.

    Испанский клуб уже сообщил Карришу, что намерен продлить с ним контракт. Что касается Видаля, то он не будет принимать каких-либо решений по поводу своего будущего, пока «Севилья» не назначит нового главного тренера.

    • В этом сезоне 30-летний Карришу провел за севильскую команду 38 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт португальца истекает через год.
    • На счету 29-летнего Видаля 21 встреча и три голевые передачи. Договор испанца рассчитан до 2022 года.

    Источник: ABC

    Испанская ежедневная газета, основанная в 1903 году. Одна из трех самых продаваемых в стране. В 1994 году с тиражом 322 тысячи экземпляров ABC была второй в числе самых читаемых газет Испании (после El Pais и опережая El Mundo и каталонскую La Vanguardia).

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4500

      piligrim1986 6 минут назад

      это вряд ли,они лучше в леганесе условном будут играть))

      0
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      Рейтинг: +5741

      Skull_Boy 19 минут назад

      Зачем нужны свои молодые, лучше убогие старперы третьего сорта

      0
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      ...
      Рейтинг: +512

      spam2009 > Skull_Boy 14 минут назад

      Но которые просят меньше ЗП чем свои молодые паспортные

      0
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