ABC: «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитниками «Севильи» Карришу и Видалем

это вряд ли,они лучше в леганесе условном будут играть))
«Спартак» и «Локомотив» проявляют интерес к двум полузащитником «Севильи».
По информации ABC, московские клубы уже вступили в контакт с окружением полузащитников Даниэля Карришу и Алейша Видаля. При этом оба футболиста хотя продолжить выступать за севильцев.
Испанский клуб уже сообщил Карришу, что намерен продлить с ним контракт. Что касается Видаля, то он не будет принимать каких-либо решений по поводу своего будущего, пока «Севилья» не назначит нового главного тренера.
- В этом сезоне 30-летний Карришу провел за севильскую команду 38 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт португальца истекает через год.
- На счету 29-летнего Видаля 21 встреча и три голевые передачи. Договор испанца рассчитан до 2022 года.
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