«Чемпионат»: «Спартаку» предлагали Алейша Видаля, клуб предпочел Мозеса

Представители полузащитника «Севильи» Алейша Видаля предлагали услуги игрока «Спартаку», пишет «Чемпионат».

Андалусийцы были готовы разорвать контракт с Видалем, и футболист мог подписать соглашение с москвичами на правах свободного агента.

Представители испанца просили для него зарплату в размере 2,5-3 миллиона евро. «Спартак» предпочел сделать выбор в пользу Виктора Мозеса.