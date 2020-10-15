«Чемпионат»: «Спартаку» предлагали Алейша Видаля, клуб предпочел Мозеса

Представители полузащитника «Севильи» Алейша Видаля предлагали услуги игрока «Спартаку», пишет «Чемпионат».
Андалусийцы были готовы разорвать контракт с Видалем, и футболист мог подписать соглашение с москвичами на правах свободного агента.
Представители испанца просили для него зарплату в размере 2,5-3 миллиона евро. «Спартак» предпочел сделать выбор в пользу Виктора Мозеса.
- Видаль выступал в прошлом сезоне на правах аренды за «Алавес».
- Мозес прошел медицинское обследование для «Спартака» в воскресенье и может дебютировать в РПЛ в матче с «Краснодаром».
Источник: «Чемпионат»