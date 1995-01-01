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    «Чемпионат»: «Спартаку» предлагали Алейша Видаля, клуб предпочел Мозеса

    Представители полузащитника «Севильи» Алейша Видаля предлагали услуги игрока «Спартаку», пишет «Чемпионат».

    Андалусийцы были готовы разорвать контракт с Видалем, и футболист мог подписать соглашение с москвичами на правах свободного агента.

    Представители испанца просили для него зарплату в размере 2,5-3 миллиона евро. «Спартак» предпочел сделать выбор в пользу Виктора Мозеса.

    • Видаль выступал в прошлом сезоне на правах аренды за «Алавес».
    • Мозес прошел медицинское обследование для «Спартака» в воскресенье и может дебютировать в РПЛ в матче с «Краснодаром».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2703

      Гавроша 1 час назад

      Еще есть время, может возьмут, а то севилья не знает как от него избавиться.

      2
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      Рейтинг: +411

      Землякруглая > Гавроша 21 минуту назад

      Тупорылые сгбтшники. В их сините уже столько черных, сколько нет ни в одной другой команде РПЛ. Вот тупые.

      0
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      Рейтинг: +2144

      Puddle 1 час назад

      Конечно же зулуса выбрали!

      3
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      ...
      Рейтинг: +2703

      Гавроша > Puddle 1 час назад

      Они оба зулусы, но свиньи выбрали который почерней!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2144

      Puddle > Гавроша 53 минуты назад

      но в солярий его обязательно сводят! Гы-гы-гы!

      2
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