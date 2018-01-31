Видаль не намерен переходить из «Барселоны» в «Рому»

Защитник «Барселоны» Алейш Видаль решил отказаться от переезда в Италию. Как сообщается, футболист намерен остаться в составе каталонцев, отвергнув предложение «Ромы».

Игрока не устроили финансовые условия римлян. «Цыгане» были готовы взять Видаля в аренду до конца текущего сезона с обязательством выкупа контракта испанца за 10-11 миллионов евро.

Футболист в текущем сезоне провел 10 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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