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    «Бетис» попытается подписать трех футболистов «Барселоны»

    «Бетис» готов приобрести трех футболистов «Барселоны» – защитника Йерри Мину и полузащитников Дениса Суареса и Алейша Видаля.

    В ближайшие дни руководство севильского клуба обсудит такую возможность с представителями сине-гранатовых.

    «Бетис» постарается заполучить футболистов в том случае, если каталонцы на них не рассчитывают.

    В нынешнем сезоне Мина появился на поле лишь в пяти матчах «Барселоны» во всех турнирах, Видаль принял участие в 25, а Суарес – в 26.

    Источник: Todomercadoweb.es

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    20.05.2018 15:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 мая 2018, 20:38

      "Бетис" похоже собрался стать клубом № 1 в Севилье.

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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 20 мая 2018, 18:30

      Думаю, руководство Барсы не продаст их. Они нужны

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