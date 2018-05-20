«Бетис» попытается подписать трех футболистов «Барселоны»

«Бетис» готов приобрести трех футболистов «Барселоны» – защитника Йерри Мину и полузащитников Дениса Суареса и Алейша Видаля.

В ближайшие дни руководство севильского клуба обсудит такую возможность с представителями сине-гранатовых.

«Бетис» постарается заполучить футболистов в том случае, если каталонцы на них не рассчитывают.

В нынешнем сезоне Мина появился на поле лишь в пяти матчах «Барселоны» во всех турнирах, Видаль принял участие в 25, а Суарес – в 26.