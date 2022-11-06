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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 06 ноября 2022
Атлетико
06.11.2022, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
79'
Ж. Феликс
62'
С. Дардер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Эспаньол
90'
+6
Желтая карточка
О. Эль-Хилали
89'
Замена
П. Лосано
️️️️
А. Видаль
88'
Замена
О. Эль-Хилали
️️️️
О. Хиль
Желтая карточка
Ж. Феликс
87'
86'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
Х. Хименес
83'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
Т. Лемар
79'
74'
Желтая карточка
Б. Леком
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Мората
73'
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Гризманн
73'
Замена
А. Витсель
️️️️
Ж. Кондогбиа
66'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Я. Карраско
66'
62'
ГОЛ! 0:1!
С. Дардер
Пас отдал
Хоселу
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
59'
56'
Замена
С. Вассим Кеддари
️️️️
Б. Оливан
56'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
М. Брейтуэйт
53'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Де Пауль
46'
36'
Замена
С. Гомес
️️️️
К. Баре
35'
Желтая карточка
Б. Оливан
28'
Красная карточка
Л. Кабрера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
17
Рейнилду
20
Хименес
15
Савич
20
Молина
7
Де Пауль
19
Кондогбиа
14
Льоренте
10
Карраско
21
Мората
7
Гризманн
3-3-2-2
23
Леком
22
Видаль
12
Калеро
6
Кабрера
27
Хиль
5
Соуза
5
Оливан
10
Дардер
88
Баре
22
Брейтуэйт
13
Хоселу
19
Кондогбиа
28
Витсель
28
Витсель
19
Кондогбиа
7
Гризманн
18
Лемар
18
Лемар
7
Гризманн
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
10
Карраско
79
Феликс
79
Феликс
10
Карраско
21
Мората
10
Кунья
10
Кунья
21
Мората
88
Баре
21
Гомес
21
Гомес
88
Баре
5
Оливан
5
Кеддари
5
Кеддари
5
Оливан
27
Хиль
23
Эль-Хилали
23
Эль-Хилали
27
Хиль
22
Видаль
10
Лосано
10
Лосано
22
Видаль
22
Брейтуэйт
7
Пуадо
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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