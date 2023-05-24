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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетико
Эспаньол - Атлетико: обзор матча 24 мая 2023
Эспаньол
24.05.2023, среда, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
3 : 3
Завершен
Атлетико
64'
С. Монтес
75'
Хоселу (П)
79'
В. Соуза
21'
С. Ньигес
44'
А. Гризманн
46'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Атлетико
90'
+4
Желтая карточка
Х. Хименес
89'
Желтая карточка
К. Мартин
88'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Коке
88'
Замена
С. Регилон
️️️️
Я. Карраско
Желтая карточка
В. Соуза
80'
ГОЛ! 3:3!
В. Соуза
Пас отдал
А. Видаль
79'
Замена
А. Педроса
️️️️
Б. Оливан
78'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Х. Пуадо
78'
77'
Замена
К. Мартин
️️️️
А. Корреа
77'
Замена
П. Барриос
️️️️
Р. Де Пауль
75'
Желтая карточка
И. Грбич
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Хоселу
75'
Желтая карточка
А. Видаль
66'
ГОЛ! 1:3!
С. Монтес
Пас отдал
А. Видаль
64'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Д. Суарес
55'
Замена
А. Видаль
️️️️
О. Хиль
55'
46'
ГОЛ! 0:3!
Я. Карраско
Замена
В. Соуза
️️️️
Ф. Калеро
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Ньигес
Пас отдал
М. Эрмосо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Денис Суарес
АП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
88
Кейди Баре
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Альберто Морено
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Диего Бри
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пачеко
6
Кабрера
12
Калеро
23
Монтес
5
Оливан
27
Хиль
10
Дардер
7
Пуадо
4
Суарес
10
Меламед
13
Хоселу
3-4-2-1
13
Грбич
20
Молина
22
Эрмосо
20
Хименес
7
Де Пауль
6
Коке
8
Ньигес
28
Витсель
10
Корреа
10
Карраско
7
Гризманн
5
Оливан
17
Педроса
17
Педроса
5
Оливан
27
Хиль
22
Видаль
22
Видаль
27
Хиль
12
Калеро
5
Соуза
5
Соуза
12
Калеро
4
Суарес
8
Экспозито
8
Экспозито
4
Суарес
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
7
Пуадо
10
Карраско
3
Регилон
3
Регилон
10
Карраско
7
Де Пауль
8
Барриос
8
Барриос
7
Де Пауль
6
Коке
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
6
Коке
10
Корреа
77
Мартин
77
Мартин
10
Корреа
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетико
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
6
Альберто Морено
ЦП
11
Диего Бри
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
6
Альберто Морено
ЦП
11
Диего Бри
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эспаньол - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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