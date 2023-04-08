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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетик
Эспаньол - Атлетик: обзор матча 08 апреля 2023
Эспаньол
08.04.2023, суббота, 17:15
Испания. Примера, 28 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
90'
С. Дардер
22'
И. Уильямс
75'
Н. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Атлетик
90'
+4
Желтая карточка
У. Симон
Вторая желтая
А. Видаль
90'
+2
Желтая карточка
А. Видаль
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
С. Дардер
90'
89'
Замена
А. Паредес
️️️️
О. де Маркос
Замена
В. Соуза
️️️️
Х. Грагера
83'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Х. Пуадо
83'
80'
Замена
А. Эррера
️️️️
Д. Гарсия
79'
Замена
Е. Альварес
️️️️
И. Мартинес
Желтая карточка
Ф. Калеро
78'
Замена
Ф. Калеро
️️️️
О. Хиль
76'
75'
ГОЛ! 0:2!
Н. Уильямс
69'
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. Сансет
69'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
Желтая карточка
О. Хиль
59'
Замена
Н. Меламед
️️️️
Э. Экспозито
57'
Желтая карточка
Х. Грагера
53'
Замена
А. Видаль
️️️️
Р. Санчес
46'
44'
Желтая карточка
О. Сансет
30'
Желтая карточка
Д. Гарсия
22'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
Д. Гарсия
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
21'
21'
Желтая карточка
О. де Маркос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
88
Кейди Баре
ЦП
4
Денис Суарес
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
22
Санчес
23
Монтес
6
Кабрера
27
Хиль
8
Экспозито
20
Грагера
10
Дардер
7
Пуадо
13
Хоселу
22
Брейтуэйт
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
26
Мартинес
17
Бершиче
6
Весга
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
27
Хиль
12
Калеро
12
Калеро
27
Хиль
22
Санчес
22
Видаль
22
Видаль
22
Санчес
20
Грагера
5
Соуза
5
Соуза
20
Грагера
7
Пуадо
4
Суарес
4
Суарес
7
Пуадо
8
Экспозито
10
Меламед
10
Меламед
8
Экспозито
18
де Маркос
4
Паредес
4
Паредес
18
де Маркос
26
Мартинес
5
Альварес
5
Альварес
26
Мартинес
14
Дани Гарсия
21
Эррера
21
Эррера
14
Дани Гарсия
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
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