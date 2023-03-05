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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Эспаньол
Вальядолид - Эспаньол: обзор матча 05 марта 2023
Вальядолид
05.03.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
25'
И. Санчес
62'
А. Агуадо
87'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Эспаньол
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
С. Дардер
81'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
81'
Замена
Х. Ласо
️️️️
Х. Пуадо
Замена
Л. Оласа
️️️️
С. Эскудеро
76'
Замена
Мончу
️️️️
К. Ларин
76'
Замена
С. Леон
️️️️
О. Плано
76'
75'
Желтая карточка
Хоселу
71'
Замена
Н. Меламед
️️️️
Д. Суарес
Замена
Д. Мачис
️️️️
И. Санчес
65'
ГОЛ! 2:0!
А. Агуадо
Пас отдал
Г. Плата
62'
Замена
А. Агуадо
️️️️
Р. Меса
60'
46'
Замена
Р. Санчес
️️️️
О. Хиль
Желтая карточка
М. Онгла
45'
+1
Желтая карточка
С. Эскудеро
44'
Желтая карточка
Р. Меса
29'
ГОЛ! 1:0!
И. Санчес
Пас отдал
Г. Плата
25'
24'
Желтая карточка
О. Хиль
9'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
Б. Оливан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Денис Суарес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Вальядолид
1
Альваро Асевес
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Мончу
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
3-2-1-3-1
1
Асенхо
12
Фернандес
5
Эль-Ямик
18
Онгла
18
Эскудеро
22
Фреснеда
16
Меса
20
Плано
19
Плата
10
Санчес
9
Ларин
4-1-1-2-2
1
Пачеко
27
Хиль
21
Гомес
23
Монтес
5
Оливан
5
Соуза
10
Дардер
4
Суарес
7
Пуадо
13
Хоселу
22
Брейтуэйт
18
Эскудеро
15
Оласа
15
Оласа
18
Эскудеро
9
Ларин
6
Мончу
6
Мончу
9
Ларин
16
Меса
18
Агуадо
18
Агуадо
16
Меса
10
Санчес
11
Мачис
11
Мачис
10
Санчес
20
Плано
11
Леон
11
Леон
20
Плано
5
Оливан
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
5
Оливан
27
Хиль
22
Санчес
22
Санчес
27
Хиль
Пьерр-Габриэль
8
Экспозито
8
Экспозито
Пьерр-Габриэль
4
Суарес
10
Меламед
10
Меламед
4
Суарес
7
Пуадо
16
Ласо
16
Ласо
7
Пуадо
Остались в запасе
Вальядолид
Эспаньол
1
Альваро Асевес
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Вальядолид - Эспаньол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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