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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Хетафе
Эспаньол - Хетафе: обзор матча 30 апреля 2023
Эспаньол
30.04.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
38'
Хоселу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Хетафе
90'
+6
Замена
Х. Мата
️️️️
Г. Вильяр
Желтая карточка
А. Видаль
90'
+1
Замена
А. Видаль
️️️️
О. Хиль
86'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
М. Брейтуэйт
86'
81'
Желтая карточка
Х. Латаса
81'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Э. Унал
81'
Замена
Ф. Ангилери
️️️️
Г. Альварес
81'
Замена
С. Митрович
️️️️
О. Альдрете
Замена
Б. Оливан
️️️️
А. Педроса
74'
73'
Желтая карточка
Г. Вильяр
Желтая карточка
Н. Меламед
71'
Замена
В. Соуза
️️️️
Д. Суарес
68'
64'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
К. Аленья
57'
Желтая карточка
Н. Максимович
51'
Желтая карточка
Д. Дуарте
Желтая карточка
А. Фернандес
47'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Хоселу
38'
37'
Желтая карточка
К. Аленья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Денис Суарес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
88
Кейди Баре
ЦП
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Пачеко
6
Кабрера
21
Гомес
12
Калеро
17
Педроса
27
Хиль
10
Дардер
10
Меламед
4
Суарес
13
Хоселу
22
Брейтуэйт
4-3-1-2
13
Сорья
22
Суарес
22
Дуарте
17
Альварес
15
Альдрете
88
Максимович
12
Вильяр
10
Аленья
10
Порту
19
Унал
9
Майорал
17
Педроса
5
Оливан
5
Оливан
17
Педроса
27
Хиль
22
Видаль
22
Видаль
27
Хиль
4
Суарес
5
Соуза
5
Соуза
4
Суарес
22
Брейтуэйт
7
Пуадо
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
17
Альварес
26
Ангилери
26
Ангилери
17
Альварес
15
Альдрете
23
Митрович
23
Митрович
15
Альдрете
10
Аленья
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Аленья
12
Вильяр
17
Мата
17
Мата
12
Вильяр
19
Унал
9
Латаса
9
Латаса
19
Унал
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
Okko
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