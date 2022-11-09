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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вильярреал
Эспаньол - Вильярреал: обзор матча 09 ноября 2022
Эспаньол
09.11.2022, среда, 22:00
Испания. Примера, 14 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
64'
Б. Леком (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Вильярреал
90'
+2
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
Х. Ласо
️️️️
Б. Оливан
90'
Желтая карточка
Н. Меламед
89'
85'
Замена
М. Морланес
️️️️
Д. Парехо
Замена
Д. Гомес
️️️️
Х. Пуадо
81'
Замена
Н. Меламед
️️️️
К. Баре
81'
79'
Желтая карточка
Й. Пино
77'
Замена
Х. Фойт
️️️️
К. Фемения
77'
Замена
Ж. Морено
️️️️
А. Данжума
70'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Э. Капу
70'
Замена
А. Баэна
️️️️
М. Тригерос
64'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Леком
Замена
Э. Экспозито
️️️️
В. Соуза
60'
Замена
А. Видаль
️️️️
М. Брейтуэйт
60'
38'
Желтая карточка
Э. Капу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
1
Икер Альварес
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Леком
5
Оливан
12
Калеро
21
Гомес
27
Хиль
5
Соуза
10
Дардер
88
Баре
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
13
Хоселу
4-1-2-3
28
Рульи
17
Фемения
4
Куэнка
39
Альбиоль
5
Морено
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
10
Пино
21
Чуквуэзе
7
Данжума
22
Брейтуэйт
22
Видаль
22
Видаль
22
Брейтуэйт
5
Соуза
8
Экспозито
8
Экспозито
5
Соуза
88
Баре
10
Меламед
10
Меламед
88
Баре
5
Оливан
16
Ласо
16
Ласо
5
Оливан
7
Пуадо
99
Гомес
99
Гомес
7
Пуадо
17
Фемения
8
Фойт
8
Фойт
17
Фемения
6
Капу
13
Коклен
13
Коклен
6
Капу
10
Парехо
8
Морланес
8
Морланес
10
Парехо
14
Тригерос
10
Баэна
10
Баэна
14
Тригерос
7
Данжума
7
Морено
7
Морено
7
Данжума
Остались в запасе
Эспаньол
Вильярреал
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
25
Пепе Рейна
ВР
1
Икер Альварес
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
11
Николас Джексон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
1
Икер Альварес
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
11
Николас Джексон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Эспаньол - Вильярреал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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