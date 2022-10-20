Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эспаньол
Осасуна - Эспаньол: обзор матча 20 октября 2022
Осасуна
20.10.2022, четверг, 21:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
55'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Эспаньол
90'
Замена
Д. Гомес
️️️️
В. Соуза
Замена
Кике
️️️️
А. Орос
89'
79'
Замена
Х. Ласо
️️️️
М. Брейтуэйт
Замена
Х. Крус
️️️️
Э. Абде
79'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Р. Гарсия
78'
78'
Замена
О. Эль-Хилали
️️️️
Ф. Калеро
73'
Желтая карточка
Ф. Калеро
Замена
Л. Авила
️️️️
А. Будимир
68'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
М. Гомес
68'
60'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
А. Видаль
59'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
К. Баре
ГОЛ! 1:0!
А. Будимир
Пас отдал
Э. Абде
55'
53'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
Желтая карточка
Д. Гарсия
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эспаньол
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
88
Кейди Баре
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Айтор
23
Санчес
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
10
Орос
10
Эз Абде
14
Гарсия
16
Гомес
17
Будимир
3-3-2-2
23
Леком
12
Калеро
21
Гомес
6
Кабрера
22
Видаль
5
Соуза
5
Оливан
88
Баре
10
Дардер
22
Брейтуэйт
13
Хоселу
10
Эз Абде
3
Крус
3
Крус
10
Эз Абде
16
Гомес
5
Брашанац
5
Брашанац
16
Гомес
14
Гарсия
7
Монкайола
7
Монкайола
14
Гарсия
10
Орос
19
Кике
19
Кике
10
Орос
17
Будимир
6
Авила
6
Авила
17
Будимир
12
Калеро
23
Эль-Хилали
23
Эль-Хилали
12
Калеро
22
Видаль
8
Экспозито
8
Экспозито
22
Видаль
88
Баре
7
Пуадо
7
Пуадо
88
Баре
22
Брейтуэйт
16
Ласо
16
Ласо
22
Брейтуэйт
5
Соуза
99
Гомес
99
Гомес
5
Соуза
Остались в запасе
Осасуна
Эспаньол
1
Серхио Эррера
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Серхио Эррера
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Осасуна - Эспаньол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Эспаньол
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+