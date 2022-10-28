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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Эспаньол
Мальорка - Эспаньол: обзор матча 28 октября 2022
Мальорка
28.10.2022, пятница, 22:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
48'
В. Мурики
70'
Х. Ласо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Эспаньол
Желтая карточка
М. Вальент
90'
+4
Красная карточка
П. Маффео
89'
Желтая карточка
А. Раильо
89'
Замена
Анхель
️️️️
Х. Копете
87'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Кан Ин
87'
82'
Замена
К. Баре
️️️️
М. Брейтуэйт
78'
Желтая карточка
С. Дардер
Желтая карточка
Д. Гонсалес
76'
70'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ласо
Пас отдал
Б. Оливан
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Д. Родригес
66'
61'
Замена
Х. Ласо
️️️️
Э. Экспозито
61'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Пуадо
ГОЛ! 1:0!
В. Мурики
Пас отдал
Д. Гонсалес
48'
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
45'
+1
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Маффео
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эспаньол
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
19
Хави Льябрес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Райкович
3
Копете
21
Раильо
24
Вальент
24
Коста
24
Маффео
14
Баба
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
14
Родригес
19
Мурики
4-1-2-1-2
23
Леком
27
Хиль
6
Кабрера
21
Гомес
5
Оливан
5
Соуза
10
Дардер
8
Экспозито
7
Пуадо
13
Хоселу
22
Брейтуэйт
24
Маффео
20
Гонсалес
20
Гонсалес
24
Маффео
7
Кан Ин
6
Санчес
6
Санчес
7
Кан Ин
14
Родригес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
14
Родригес
3
Копете
9
Анхель
9
Анхель
3
Копете
7
Пуадо
22
Видаль
22
Видаль
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
88
Баре
88
Баре
22
Брейтуэйт
8
Экспозито
16
Ласо
16
Ласо
8
Экспозито
Остались в запасе
Мальорка
Эспаньол
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Мальорка - Эспаньол
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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