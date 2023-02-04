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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Осасуна
Эспаньол - Осасуна: обзор матча 04 февраля 2023
Эспаньол
04.02.2023, суббота, 16:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
59'
М. Брейтуэйт
45'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Осасуна
78'
Желтая карточка
Х. Монкайола
Замена
Э. Экспозито
️️️️
М. Брейтуэйт
76'
67'
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
61'
Желтая карточка
У. Гарсия
Замена
Х. Грагера
️️️️
Н. Меламед
61'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Ф. Калеро
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Х. Пуадо
59'
58'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Л. Авила
Замена
Р. Санчес
️️️️
А. Видаль
47'
46'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Л. Торро
Желтая карточка
А. Видаль
45'
+4
Вторая желтая
Р. Пьерр-Габриэль
45'
+4
45'
+4
Вторая желтая
Э. Абде
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
45'
+4
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Будимир
Пас отдал
Л. Авила
Замена
С. Гомес
️️️️
С. Монтес
39'
29'
Желтая карточка
М. Гомес
16'
Желтая карточка
Э. Абде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
4
Денис Суарес
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
3-2-1-2-1
25
Фернандес
23
Монтес
6
Кабрера
12
Калеро
5
Оливан
22
Видаль
10
Дардер
7
Пуадо
10
Меламед
22
Брейтуэйт
3-1-1-2-2
13
Айтор
15
Гарсия
5
Гарсия
3
Крус
6
Торро
7
Монкайола
10
Эз Абде
16
Гомес
17
Будимир
6
Авила
23
Монтес
21
Гомес
21
Гомес
23
Монтес
22
Видаль
22
Санчес
22
Санчес
22
Видаль
22
Брейтуэйт
8
Экспозито
8
Экспозито
22
Брейтуэйт
10
Меламед
20
Грагера
20
Грагера
10
Меламед
12
Калеро
4
Суарес
4
Суарес
12
Калеро
6
Торро
5
Брашанац
5
Брашанац
6
Торро
6
Авила
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Авила
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
Остались в запасе
Эспаньол
Осасуна
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эспаньол - Осасуна
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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