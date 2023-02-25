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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Мальорка
Эспаньол - Мальорка: обзор матча 25 февраля 2023
Эспаньол
25.02.2023, суббота, 16:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
22'
М. Брейтуэйт
51'
М. Брейтуэйт
41'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Мальорка
Замена
Л. Кабрера
️️️️
С. Гомес
90'
90'
Замена
Абдон
️️️️
Д. Родригес
90'
Замена
М. Морланес
️️️️
Х. Коста
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
М. Брейтуэйт
88'
83'
Желтая карточка
П. Райкович
Желтая карточка
Н. Меламед
83'
Желтая карточка
Х. Грагера
74'
Замена
Х. Грагера
️️️️
Д. Суарес
71'
Замена
Хоселу
️️️️
Х. Пуадо
71'
69'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Т. Кадевере
69'
Замена
Анхель
️️️️
М. Вальент
62'
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
ГОЛ! 2:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Н. Меламед
51'
Замена
Н. Меламед
️️️️
А. Видаль
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
В. Мурики
Пас отдал
Д. Родригес
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
А. Видаль
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Денис Суарес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Пачеко
22
Видаль
21
Гомес
23
Монтес
5
Оливан
5
Соуза
27
Хиль
10
Дардер
7
Пуадо
4
Суарес
22
Брейтуэйт
3-2-1-2-2
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
22
Настасич
24
Маффео
24
Коста
16
Руис де Галаррета
14
Родригес
7
Кан Ин
9
Кадевере
19
Мурики
21
Гомес
6
Кабрера
6
Кабрера
21
Гомес
22
Брейтуэйт
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
22
Брейтуэйт
4
Суарес
20
Грагера
20
Грагера
4
Суарес
22
Видаль
10
Меламед
10
Меламед
22
Видаль
7
Пуадо
13
Хоселу
13
Хоселу
7
Пуадо
24
Коста
8
Морланес
8
Морланес
24
Коста
9
Кадевере
21
Ндиайе
21
Ндиайе
9
Кадевере
14
Родригес
9
Абдон
9
Абдон
14
Родригес
24
Вальент
9
Анхель
9
Анхель
24
Вальент
Остались в запасе
Эспаньол
Мальорка
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Эспаньол - Мальорка
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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