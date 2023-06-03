Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Младен Кашчелан - статистика

Завершил карьеру
13 февраля 1983 (43)
#18 | Полузащитник
173 см | 73 кг
Черногория
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
19
0
0
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 34 тур
Балтика
2 : 1
03.06.2023
Велес
1' - 56'
Россия. Первая лига, 33 тур
Алания
3 : 1
26.05.2023
Балтика
Был в запасе
Россия. Первая лига, 32 тур
Балтика
0 : 1
20.05.2023
Рубин
Был в запасе
Россия. Первая лига, 31 тур
Волга
0 : 2
13.05.2023
Балтика
Был в запасе
Россия. Первая лига, 30 тур
Балтика
2 : 0
06.05.2023
Кубань
Был в запасе
Россия. Первая лига, 29 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.04.2023
Балтика
Был в запасе
Россия. Первая лига, 28 тур
Балтика
3 : 2
22.04.2023
Уфа
Был в запасе
Россия. Первая лига, 27 тур
Енисей
1 : 1
15.04.2023
Балтика
1' - 90'
23'
Россия. Первая лига, 26 тур
Балтика
0 : 0
07.04.2023
Родина
Был в запасе
Россия. Первая лига, 25 тур
Динамо Мх
0 : 0
02.04.2023
Балтика
Был в запасе
Россия. Первая лига, 24 тур
Балтика
1 : 0
26.03.2023
КАМАЗ
83' - 90'
90'
Россия. Первая лига, 23 тур
Балтика
1 : 1
19.03.2023
Акрон
Был в запасе
Россия. Первая лига, 22 тур
Краснодар-2
0 : 3
12.03.2023
Балтика
86' - 90'
Россия. Первая лига, 21 тур
Балтика
2 : 0
06.03.2023
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 20 тур
Арсенал
0 : 5
25.11.2022
Балтика
82' - 90'
90'
Россия. Первая лига, 19 тур
Балтика
1 : 0
19.11.2022
Шинник
89' - 90'
Россия. Первая лига, 17 тур
Балтика
2 : 1
06.11.2022
Алания
84' - 90'
86'
Россия. Первая лига, 16 тур
Рубин
3 : 3
30.10.2022
Балтика
1' - 90'
Россия. Первая лига, 15 тур
Балтика
2 : 2
23.10.2022
Волга
72' - 90'
85'
Россия. Первая лига, 14 тур
Кубань
0 : 0
16.10.2022
Балтика
1' - 81'
76'
Россия. Первая лига, 13 тур
Балтика
2 : 2
09.10.2022
Нефтехимик
76' - 90'
Россия. Первая лига, 12 тур
Уфа
0 : 2
01.10.2022
Балтика
1' - 61'
55'
Россия. Первая лига, 9 тур
Балтика
1 : 1
12.09.2022
Динамо Мх
1' - 90'
90'
Россия. Первая лига, 8 тур
КАМАЗ
0 : 0
04.09.2022
Балтика
1' - 67'
Россия. Первая лига, 7 тур
Акрон
1 : 3
27.08.2022
Балтика
1' - 46'
42'
Россия. Первая лига, 6 тур
Балтика
2 : 1
21.08.2022
Краснодар-2
1' - 72'
Россия. Первая лига, 5 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
14.08.2022
Балтика
Был в запасе
Россия. Первая лига, 4 тур
Балтика
1 : 0
08.08.2022
Арсенал
90' - 90'
Россия. Первая лига, 3 тур
Шинник
1 : 1
31.07.2022
Балтика
Был в запасе
Россия. Первая лига, 2 тур
Балтика
3 : 1
24.07.2022
Волгарь
76' - 90'
Россия. Первая лига, 1 тур
Велес
2 : 1
17.07.2022
Балтика
80' - 90'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
2
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
3
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+