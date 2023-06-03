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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Велес
Балтика - Велес: обзор матча 03 июня 2023
Балтика
03.06.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Велес
48'
Д. Кленкин
72'
С. Пряхин
21'
Г. Саркисян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Велес
82'
Замена
Х. Бадоев
️️️️
С. Абдуллахи
82'
Замена
А. Бацуев
️️️️
К. Кертанов
Замена
Д. Барков
️️️️
Т. Мусаев
76'
ГОЛ! 2:1!
С. Пряхин
72'
66'
Замена
Е. Песиков
️️️️
Д. Дибиргаджиев
Замена
В. Лазарев
️️️️
М. Тишкин
56'
Замена
А. Осипов
️️️️
М. Кашчелан
56'
53'
Желтая карточка
В. Почивалин
ГОЛ! 1:1!
Д. Кленкин
48'
33'
Желтая карточка
А. Никитенков
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
32'
Замена
Н. Радмановац
️️️️
И. Остойич
32'
21'
ГОЛ! 0:1!
Г. Саркисян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
68
Леонид Герчиков
ПВ
3-3-1-1-2
1
Латышонок
44
Тишкин
21
Остойич
15
Пуцко
17
Валиахметов
18
Кашчелан
7
Маляров
4
Кленкин
19
Пряхин
11
Мусаев
30
Гузина
4-1-1-2-2
96
Кузнецов
40
Безчаснюк
63
Никитенков
2
Михайленко
13
Почивалин
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
77
Смирнов
18
Кертанов
9
Дибиргаджиев
99
Саркисян
21
Остойич
26
Радмановац
26
Радмановац
21
Остойич
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
18
Кашчелан
5
Осипов
5
Осипов
18
Кашчелан
44
Тишкин
77
Лазарев
77
Лазарев
44
Тишкин
11
Мусаев
86
Барков
86
Барков
11
Мусаев
17
Абдуллахи
79
Бадоев
79
Бадоев
17
Абдуллахи
18
Кертанов
95
Бацуев
95
Бацуев
18
Кертанов
9
Дибиргаджиев
9
Песиков
9
Песиков
9
Дибиргаджиев
Остались в запасе
Балтика
Велес
16
Александр Корякин
ВР
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
13
Петр Косаревский
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
68
Леонид Герчиков
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
68
Леонид Герчиков
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Балтика - Велес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Владимир Миневич (Смоленск)
Михаил Иванов (Кострома)
Резервный судья:
Владислав Целовальников (Астрахань)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
Ростех Арена
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