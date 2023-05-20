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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Рубин
Балтика - Рубин: обзор матча 20 мая 2023
Балтика
20.05.2023, суббота, 21:30
Россия. Первая лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
45+2'
М. Апшацев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Рубин
87'
Желтая карточка
М. Апшацев
Замена
К. Фольмер
️️️️
К. Маляров
85'
77'
Желтая карточка
А. Грицаенко
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Г. Гузина
69'
Замена
Д. Барков
️️️️
Т. Мусаев
69'
68'
Замена
Д. Митков
️️️️
М. Уридия
68'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Д. Фамейе
Желтая карточка
А. Дудиев
55'
49'
Пенальти не реализован!
О. Иванов
Замена
С. Пряхин
️️️️
Э. Валиахметов
46'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Д. Кленкин
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
М. Апшацев
37'
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Дзагоев
15'
Желтая карточка
Е. Тесленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Рубин
66
Никита Янович
ВР
31
Александр Беленов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Латышонок
17
Валиахметов
15
Пуцко
26
Радмановац
7
Маляров
5
Осипов
4
Кленкин
53
Казаев
77
Лазарев
30
Гузина
11
Мусаев
3-2-3-2
99
Дюпин
2
Тесленко
27
Грицаенко
14
Мартынович
70
Кабутов
71
Самошников
6
Апшацев
66
Дзагоев
21
Зотов
25
Уридия
7
Фамейе
4
Кленкин
8
Дудиев
8
Дудиев
4
Кленкин
7
Маляров
9
Фольмер
9
Фольмер
7
Маляров
17
Валиахметов
19
Пряхин
19
Пряхин
17
Валиахметов
30
Гузина
97
Гогричиани
97
Гогричиани
30
Гузина
11
Мусаев
86
Барков
86
Барков
11
Мусаев
66
Дзагоев
19
Иванов
19
Иванов
66
Дзагоев
25
Уридия
45
Митков
45
Митков
25
Уридия
7
Фамейе
99
Лисакович
99
Лисакович
7
Фамейе
Остались в запасе
Балтика
Рубин
16
Александр Корякин
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
17
Игорь Горбунов
ЛВ
66
Никита Янович
ВР
31
Александр Беленов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
66
Никита Янович
ВР
31
Александр Беленов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Балтика - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Максим Чембулатов (Кострома)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
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