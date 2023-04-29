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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Балтика
Нефтехимик - Балтика: обзор матча 29 апреля 2023
Нефтехимик
29.04.2023, суббота, 17:30
Россия. Первая лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Балтика
90'
+2
Замена
И. Остойич
️️️️
Я. Казаев
89'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Г. Гузина
Замена
Д. Хубаев
️️️️
Р. Денисов
80'
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Котик
79'
77'
Желтая карточка
Я. Казаев
Желтая карточка
П. Котов
67'
67'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
С. Пряхин
54'
Желтая карточка
А. Пуцко
46'
Замена
В. Лазарев
️️️️
М. Кузьмин
46'
Замена
А. Дудиев
️️️️
К. Фольмер
20'
Желтая карточка
Н. Радмановац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
4-3-1-2
1
Голубев
17
Котов
44
Калугин
5
Зорин
21
Бердников
5
Москвичев
16
Денисов
83
Лайкин
21
Галиулин
9
Котик
10
Базелюк
3-1-2-2-2
1
Латышонок
7
Маляров
15
Пуцко
26
Радмановац
5
Осипов
9
Фольмер
53
Казаев
19
Пряхин
6
Кузьмин
11
Мусаев
30
Гузина
16
Денисов
2
Хубаев
2
Хубаев
16
Денисов
9
Котик
14
Барсов
14
Барсов
9
Котик
53
Казаев
21
Остойич
21
Остойич
53
Казаев
9
Фольмер
8
Дудиев
8
Дудиев
9
Фольмер
19
Пряхин
4
Кленкин
4
Кленкин
19
Пряхин
6
Кузьмин
77
Лазарев
77
Лазарев
6
Кузьмин
30
Гузина
97
Гогричиани
97
Гогричиани
30
Гузина
Остались в запасе
Нефтехимик
Балтика
96
Игорь Обухов
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
16
Александр Корякин
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Нефтехимик - Балтика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов (Москва)
Максим Ковалев (Реутов)
Резервный судья:
Игорь Захаров (Казань)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
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