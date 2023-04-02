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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Балтика
Динамо Мх - Балтика: обзор матча 02 апреля 2023
Динамо Мх
02.04.2023, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Балтика
85'
Замена
Д. Барков
️️️️
Г. Гузина
Замена
А. Зайнивов
️️️️
А. Гаджиев
85'
73'
Замена
А. Дудиев
️️️️
К. Фольмер
Замена
Н. Мулахусейнович
️️️️
К. Ибрагимов
72'
Замена
Э. Атабаев
️️️️
З. Юсупов
72'
Желтая карточка
О. Красильниченко
71'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
Р. Магомедов
65'
62'
Замена
С. Пряхин
️️️️
М. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Горан Алексич
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Давид Волк
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
3-2-1-3
24
Терновский
99
Алибеков
13
Кагермазов
33
Халимбеков
3
Красильниченко
4
Ибрагимов
22
Юсупов
47
Глушков
9
Магомедов
70
Гаджиев
3-1-2-2-2
1
Латышонок
7
Маляров
15
Пуцко
26
Радмановац
5
Осипов
9
Фольмер
53
Казаев
6
Кузьмин
77
Лазарев
11
Мусаев
30
Гузина
4
Ибрагимов
99
Мулахусейнович
99
Мулахусейнович
4
Ибрагимов
70
Гаджиев
20
Зайнивов
20
Зайнивов
70
Гаджиев
22
Юсупов
18
Атабаев
18
Атабаев
22
Юсупов
9
Магомедов
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
9
Магомедов
6
Кузьмин
19
Пряхин
19
Пряхин
6
Кузьмин
9
Фольмер
8
Дудиев
8
Дудиев
9
Фольмер
30
Гузина
86
Барков
86
Барков
30
Гузина
Остались в запасе
Динамо Мх
Балтика
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Давид Волк
ВР
Главный тренер
Горан Алексич
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Александр Корякин
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Давид Волк
ВР
Остались в запасе
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Александр Корякин
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Динамо Мх - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Сергей Каруненко (Воронеж)
Александр Чекалин (Воронеж)
Резервный судья:
Богдан Головко (Волгоград)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
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