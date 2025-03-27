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Младен Кашчелан
Новости
Младен Кашчелан - новости
Завершил карьеру
13 февраля 1983 (43)
#18 | Полузащитник
173 см | 73 кг
Черногория
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Назван клуб, который может возглавить Юран
2025.03.27 13:21
3
Клуб Первой лиги может возглавить бывший игрок сборной Черногории
2024.11.01 10:58
Пост
Игнашевич сделал невероятное: вернул «Балтику» в РПЛ спустя 25 лет. Как ему удалось и что нужно знать об этой команде?
2023.05.20 12:01
12
Черногорец Кашчелан из «Балтики» получил российское гражданство
2022.11.19 08:57
Захарян, Макаров, Тюкавин – в старте «Динамо» на матч с «Балтикой»
2022.04.19 19:25
Кашчелан – о «Тамбове»: «Играть без зарплаты шесть-семь месяцев – рабство и неуважение к себе»
2021.04.16 11:29
5
Фото
36-летний черногорец Кашчелан – лучший игрок ФНЛ в сентябре
2019.10.11 22:58
Кашчелан: «Самое сложное из русских слов – паравертебральная. Самый тяжелый язык – венгерский»
2019.05.07 18:50
1
Кашчелан: «Мне стыдно приехать в страну, где я играю в футбол, и не общаться на местном языке. Это неуважение к работодателям»
2019.05.07 16:52
5
Полузащитник «Тосно» Кашчелан: «Краснодар» играет в самый красивый футбол в России»
2017.07.22 23:37
2
Кашчелан заявил, что «Тосно» намерен как можно скорее обеспечить себе выход в РФПЛ
2017.04.18 19:30
2
Товарищеский матч. «Крылья Советов» крупно обыграли «Тосно», Зуев отличился в дебютном матче за самарцев
2017.02.20 19:26
3
Кашчелан не жалеет о своем переходе из «Арсенала» в «Тосно»
2016.04.03 18:27
Кашчелан продолжит карьеру в одном из клубов ФНЛ
2016.01.28 13:29
1
Кашчелан: «Я уже стар для «Спартака»
2016.01.28 08:06
1
Кашчелан: «Если «Арсенал» собирается выйти в РФПЛ, зачем отпускать половину основного состава?»
2016.01.27 02:03
1
Кашчелан покинул «Арсенал»
2016.01.26 15:34
Кашчелан: «Давно надо было назначить Слуцкого»
2015.10.12 17:28
Кашчелан: «Хотим отыграться за тот матч в Черногории»
2015.10.12 16:31
Кашчелан: «В матче с Россией будем играть за рейтинг страны»
2015.10.11 10:05
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