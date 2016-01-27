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  • Кашчелан: «Если «Арсенал» собирается выйти в РФПЛ, зачем отпускать половину основного состава?»

Кашчелан: «Если «Арсенал» собирается выйти в РФПЛ, зачем отпускать половину основного состава?»

27 января 2016, 02:03
1

Полузащитник Младен Кашчелан рассказал о причинах расторжения контракта с тульским "Арсеналом".

"Как мне кажется, если команда собирается выйти в РФПЛ, она не должна отпускать половину основного состава, включая Деобальда и Димидко, которые стабильно входили на замену. Плюс Александр Кутьин, который был лучшим в первой части чемпионата, уходит при условии, что закрыто трансферное окно. Я считаю, что здесь амбициями Премьер-Лиги и не пахнет. Все сейчас говорят, что все будет хорошо: клуб откроет трансферное окно, придут новые футболисты… Но, если честно, мне кажется, будет крайне тяжело найти игроков по-настоящему высокого уровня, которые смогли бы реально усилить тульский "Арсенал". Думаю, что у большинства из них давно есть предложения от других клубов. Никто не будет ждать до конца февраля, пока с "Арсенала" снимут запрет на регистрацию футболистов.

Самое грустное, что я ухожу из команды в такой момент, когда можно было бороться за Премьер-Лигу. Я долго думал, сказать это или нет, наверное, все-таки скажу. Уверен, что мой уход станет большим ударом не только по команде, но и по всему, что вокруг нее, а это возможные спонсоры и руководство. Пусть это будет потрясением, которое заставит людей задуматься, как нужно относиться к работе. Как нужно готовить команду к Премьер-Лиге. Нужно ко всему подходить детально, на словах невозможно выйти в Высшую лигу. Надеюсь, мой уход разбудит руководство и будущего спонсора. Тяжело говорить. У нас была отличная атмосфера, но сейчас это все развалилось. И тот факт, что ушло практически полкоманды, это лучше всего характеризует.

На данный момент у меня есть два предложения: одно из России, другое из-за рубежа. Думаю, в ближайшие два дня приму решение, где продолжится моя карьера", - приводит слова Кашчелана Первый тульский телеканал.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ ФНЛ Арсенал Кашчелан Младен
Комментарии (1)
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Black Giz
1453877360
Ну да, в целом ты прав. Но есть еще фин. составляющая и бизнес по-русски, которые идут рука об руку и им до фени на Ваши амбиции!
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