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    • Кашчелан: «В матче с Россией будем играть за рейтинг страны»

    Кашчелан: «В матче с Россией будем играть за рейтинг страны»

    Полузащитник сборной Черногории Младен Кашчелан поделился своими ожиданиями перед матчем против России в заключительном туре отбора Евро-2016. В пятницу черногорцы на своем поле уступили австрийцам и утратили все шансы на продолжение борьбы за путевку в финальный турнир.

    «Конечно, настроение не очень после проигрыша, тем более что игра получилась одной из самых лучших для нас. Дважды вели в счете, но в концовке не выдержали, красную карточку получил Мирко Вучинич. Конечно, не стоит комментировать судейство, но этот момент стоит пересмотреть. Сейчас нам надо двигаться дальше, выйти на поле в матче с Россией и показать все, на что мы способны».

    Понятно, что мы уже не попадаем на чемпионат Европы, но все равно можем заработать очки УЕФА и ФИФА для рейтинга страны. Я думаю, что если ты выходишь играть за сборную, то нельзя играть расслабленно. Ты представляешь свою страну, самого себя, так что мы про это помним, будем отдавать 100% себя и не собираемся никому уступать в этой игре», – заявил Кашчелан.

    Источник: Р-Спорт

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    11.10.2015 10:05
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