Клуб Первой лиги может возглавить бывший игрок сборной Черногории

Главным тренером «Сокола» может стать Младен Кашчелан. Как сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильeвым», кандидатуру специалиста предложили саратовскому клубу на случай отставки нынешнего главного тренера Алексея Баги.

Кашчелан с 2023 года работал ассистентом главного тренера в «Пари НН» в штабах Сергея Юрана и Саши Илича.

С 2013 по 2023 годы черногорец выступал за российские клубы: «Арсенал», «Тосно», «Тамбов» и «Балтику».

19 ноября 2022-го Кашчелан получил паспорт РФ.

В 2009–2016 годах он играл за сборную Черногории.

«Сокол» занимает 15-е место в Первой лиге с 16 очками после 16 матчей.