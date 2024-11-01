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    • Клуб Первой лиги может возглавить бывший игрок сборной Черногории

    Клуб Первой лиги может возглавить бывший игрок сборной Черногории

    Главным тренером «Сокола» может стать Младен Кашчелан. Как сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильeвым», кандидатуру специалиста предложили саратовскому клубу на случай отставки нынешнего главного тренера Алексея Баги.

    • Кашчелан с 2023 года работал ассистентом главного тренера в «Пари НН» в штабах Сергея Юрана и Саши Илича.
    • С 2013 по 2023 годы черногорец выступал за российские клубы: «Арсенал», «Тосно», «Тамбов» и «Балтику».
    • 19 ноября 2022-го Кашчелан получил паспорт РФ.
    • В 2009–2016 годах он играл за сборную Черногории.
    • «Сокол» занимает 15-е место в Первой лиге с 16 очками после 16 матчей.

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    Источник: телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым»

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    01.11.2024 10:58
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