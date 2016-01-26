Кашчелан покинул «Арсенал»

Черногорский полузащитник Младен Кашчелан покинул тульский «Арсенал«.

«В моем договоре есть пункт (в контракте Кашчелана указано, что до 31 марта 2016 года он может его расторгнуть в случае предложения от другого клуба), которым я воспользовался. В ситуации с моим уходом каждый может судить по-своему, но не хочу открывать всех деталей. Скажу лишь, что задолженность клуба передо мной не на первом месте.

Два с половиной года я играл от сердца за «Арсенал», увидел много любви в глазах болельщиков. Благодарю футболистов, главного тренера Дмитрия Аленичева и его помощников, наших медиков, пресс-службу, поваров и охранников на базе, водителя клубного автобуса, специалистов по уходу за газоном – всех тех, кто работал на результат и помог Туле впервые пробиться в премьер-лигу.

Я принял трудное решение. Честно говоря, больше всего держали здесь болельщики. Считаю, что бренд «Арсенал» во многом их заслуга. В Туле не чувствовал себя иностранцем, я сохраню много хороших воспоминаний о годах, проведенных в тульском клубе», – сказал Кашчелан.

32-летний Кашчелан выступал за «Арсенал» с 2013 года, провел за клуб 76 матчей и забил 1 гол. В 2014 году Кашчелан вместе с «Арсеналом» занял второе место в ФНЛ и вышел в премьер-лигу.