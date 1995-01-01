Кашчелан: «Самое сложное из русских слов – паравертебральная. Самый тяжелый язык – венгерский»

Капитан «Тамбова» Младен Кашчелан рассказал, какое из русских слов является для него самым труднопроизносимым, а какой язык – самым тяжелым.

Черногорец владеет восемью языками.

– Сколько времени уходило на изучение каждого из языков?

– Дольше всего изучал немецкий. На тот момент он был для меня самым сложным. Это первый язык, который я выучил. Очень много времени ему посвятил. Даже не сказал бы, что проходил курсы. Это была школа, в которой я получил диплом. С ним мог бы работать в каких-нибудь гостиницах.

Быстрее всего выучил русский язык. Потому что к тому моменту знал сербский и польский. К тому же понимаю болгарский. Пошел эффект волны по славянским языкам. За два-три месяца начал говорить по-русски, понимал. Через 15-20 дней уже сам заказывал такси, еду. Люблю быть самостоятельным. Тебе больше опыта даст, когда ты попадаешь в безвыходную ситуацию и берешь все в свои руки.

– Какие русские слова вам дались тяжелее всего?

– Есть одно: паравертебральная [линия (по-другому – околопозвоночная) – условная вертикальная линия в области спины, проводимая на равном удалении от лопаточной и позвоночной линий]. Ха-ха, не могу его сказать нормально.

– После этого вас еще можно чем-то удивить в русском языке?

– В сравнении с моим языком – нет. Но мы все знаем, что футболистов учат мату. Всегда избегаю его. В жизни не ругаюсь, но на поле бывает.

– У вас есть нелюбимый язык?

– Венгерский. Это финно-угорская семья. Самый тяжелый язык в мире. Много раз проезжал через Венгрию. Блин, ничего не понимаю, ничего… Учить не пытался. Если бы жизнь занесла, справился бы.

– Много ли забавных ситуаций происходило из-за проблем с языком?

– Больше всего проблем было, когда летали в отпуск. Например, в Маврикий или на Сейшелы, где люди не очень говорят по-английски. Начинаешь с ними играть в пантомимы – руками и ногами размахивать. Главное, что всегда добивался, чего хотел.

Помню, были с друзьями в Венгрии в аэропорту. Летели в Польшу с пересадкой в Будапеште. Отменили рейс. Мы, три черногорца, подходим к стойке и начинаем на английском: «Что? Почему? Когда?» Там был работник, он лысенький. Друг мой начал прикалываться. Говорит на сербском: «Смотри вот, лысый ничем не занимается, не помогает нам». Парень поворачивается и говорит: «Да я сейчас подойду, объясню все, что нужно». Оказалось, что он серб вообще, ха-ха.

Кашчелан выступает за «Тамбов» с августа 2017 года. В Россию 36-летний футболист перебрался в 2013 году. Ранее полузащитник играл в тульском «Арсенале» и «Тосно».

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