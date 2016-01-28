Кашчелан: «Я уже стар для «Спартака»

Черногорский полузащитник Младен Кашчелан, недавно покинувший "Арсенал", рассказал "Слободе" о причинах своего ухода.

- "Арсенал", который собирается в Премьер-лигу, распускает половину основного состава. С закрытым трансферным окном о каких амбициях можно говорить? И какие игроки должны прийти на наше место, чтобы команда дальше вела борьбу за путевку в Премьер-лигу? Я не говорю, что мы такие хорошие футболисты. Просто новые игроки даже не поедут на просмотр в команду, которая только обещает открыть трансферное окно.

– Если Дмитрий Анатольевич Аленичев сейчас позвонит и позовет в "Спартак" – пойдешь?

– Не откажусь. Правда, я уже стар для "Спартака". Скоро 33 года.