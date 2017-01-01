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    Кашчелан – о «Тамбове»: «Играть без зарплаты шесть-семь месяцев – рабство и неуважение к себе»

    Полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан высказался о ситуации с банкротством «Тамбова».

    – Что думаете о ситуации с «Тамбовом»? Команда брошена на произвол судьбы, клуб уже банкротят...

    – Давно предсказывал, что так и будет. А в то время многие мои слова воспринимали с улыбкой. Думали, высказываюсь в таком тоне о «Тамбове» лишь из-за того, что со мной плохо расстались. Но там никогда не понимали, как нормально развивать футбольный клуб.

    Жалко, что проделанная работа по выходу в элиту пошла насмарку. Нет, не горюю из-за того, что не сыграл за «Тамбов» в РПЛ. Обидно, что болельщики ни разу в своем городе не увидели матчей любимой команды. Каждую встречу всегда поддерживали.

    Люди верили и надеялись, что «волки» окажутся в элите, но в итоге дома «Тамбов» так и не выступал. Фанатов обманули, на мой взгляд.

    - Все эти проблемы – от руководителей клуба или главы региона?

    – Команда – общий продукт. И если кто-то не делает свою работу, то появляются проблемы. Просто до какого-то момента «Тамбов» был нужен, его и поддерживали. А дальше махнули рукой и решили растерзать. То играли в Саранске, то в Нижнем Новгороде, то тренировались на базе «Спартака»... Это ведь смешно, правда?

    Некоторые футболисты соглашаются играть без зарплаты пять-шесть-семь месяцев. Для меня – это рабство и неуважение к самому себе. Чего бояться? Разорви контракт и найди себе новую команду. В чем сложности? Если ты качественный футболист, проблем с этим возникнуть не должно.

    Даже Кашчелан себе нашел команду, хотя мне тогда было 36 лет – солидный возраст. Не надо держать себя на привязи и верить обещаниям руководства. Никакой перспективы там не было, только пустые слова.

    • Кашчелан играл за «Тамбов» с 2017 по 2019-й год.
    • 38-летний черногорец принял участие в 29 матчах текущего сезона ФНЛ, забил 1 гол.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4808

      Cleaner 34 минуты назад

      Черногорец Кашчелан - свободный человек. Наши игроки - рабы. Все правильно сказал.

      0
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      Рейтинг: +1941

      Алехсбургер. 1 час назад

      "Паша Худой" найдёт тебя..
      И янтарь сделает..))

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