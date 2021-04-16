Кашчелан – о «Тамбове»: «Играть без зарплаты шесть-семь месяцев – рабство и неуважение к себе»

Полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан высказался о ситуации с банкротством «Тамбова».

– Что думаете о ситуации с «Тамбовом»? Команда брошена на произвол судьбы, клуб уже банкротят...

– Давно предсказывал, что так и будет. А в то время многие мои слова воспринимали с улыбкой. Думали, высказываюсь в таком тоне о «Тамбове» лишь из-за того, что со мной плохо расстались. Но там никогда не понимали, как нормально развивать футбольный клуб.

Жалко, что проделанная работа по выходу в элиту пошла насмарку. Нет, не горюю из-за того, что не сыграл за «Тамбов» в РПЛ. Обидно, что болельщики ни разу в своем городе не увидели матчей любимой команды. Каждую встречу всегда поддерживали.

Люди верили и надеялись, что «волки» окажутся в элите, но в итоге дома «Тамбов» так и не выступал. Фанатов обманули, на мой взгляд.

- Все эти проблемы – от руководителей клуба или главы региона?

– Команда – общий продукт. И если кто-то не делает свою работу, то появляются проблемы. Просто до какого-то момента «Тамбов» был нужен, его и поддерживали. А дальше махнули рукой и решили растерзать. То играли в Саранске, то в Нижнем Новгороде, то тренировались на базе «Спартака»... Это ведь смешно, правда?

Некоторые футболисты соглашаются играть без зарплаты пять-шесть-семь месяцев. Для меня – это рабство и неуважение к самому себе. Чего бояться? Разорви контракт и найди себе новую команду. В чем сложности? Если ты качественный футболист, проблем с этим возникнуть не должно.

Даже Кашчелан себе нашел команду, хотя мне тогда было 36 лет – солидный возраст. Не надо держать себя на привязи и верить обещаниям руководства. Никакой перспективы там не было, только пустые слова.