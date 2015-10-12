Кашчелан: «Хотим отыграться за тот матч в Черногории»

Полузащитник сборной Черногории Младен Кашчелан поделился своими ожиданиями перед матчем против сборной России.

- У нас давно нет такого, чтобы поединок ничего для нас не значил. Будь то товарищеская игра или же матч отбора на Евро-2016. Мы всегда хотим показать свой самый лучший футбол, представить свою страну на международной арене. Каждый из нас хочет выкладываться в играх за сборную на все 100 процентов.

- Обидно, что ваша команда уже выбыла из борьбы за путевку в финальный этап?

- Конечно. Не надо искать в этом виновных, так как только мы сами не смогли заполучить билет во Францию. Надо было побеждать на поле, зарабатывать очки, но где-то не хватило удачи, где-то – мастерства. Это очень обидно, что у нас уже нет шансов на поездку во Францию.

- Наверное, вам хочется несколько реабилитироваться за ту встречу с Россией, которая была домашней для вашей команды? Тогда из-за действий болельщиков черногорцам присудили техническое поражение.

- Каждый из нас хотел бы показать, что та встреча должна была остаться за нами. Не знаю, смогли ли бы мы взять три очка дома, но сейчас мы постараемся сделать все, чтобы добиться результата. Хочется показать болельщикам, что не надо себя вести негостеприимно.

Полное интервью с Младеном Кашчеланом читайте на "Бомбардир.ру".