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    Кашчелан: «Мне стыдно приехать в страну, где я играю в футбол, и не общаться на местном языке. Это неуважение к работодателям»

    Капитан «Тамбова» Младен Кашчелан рассказал, как ему удается общаться на многих языках и рассказал, что нужно для их изучения.

    – Для начала зафиксируем: так сколько всего языков вы знаете?

    – Давайте посчитаем. Английский, немецкий, русский, польский. Понимаю греческий. Знаю болгарский, но он похож на русский. В школе учил итальянский – его понимаю хорошо, но говорю плохо. По программе школы четыре года им занимался. Нужно месяца полтора-два пожить в Италии, чтобы заговорить заново. В школе мы учили и итальянский, и французский, и английский.

    В Греции я играл год. Честно говоря, если сейчас люди будут говорить про футбол, установку на игру, про тренировки, я все пойму. На поле могу общаться с ребятами. Тяжелый язык. Если бы остался там еще на год, вообще бы спокойно заговорил. Тем более что греки – приятный народ, всегда идут на общение. Люблю их музыку.

    – Еще вы играли в Украине. Как там с языком пришлось?

    – Никак. Я приехал во Львов (это Западная Украина), до этого пять лет играл в Польше. Русский язык я тогда еще не знал. Люди что-то спрашивали, я отвечал: «Извините, я не понимаю по-русски». Они мне сразу: «Это не русский, а украинский». Говорю: «Да ладно, для меня это то же самое». Они: «Нет-нет, это украинский язык». В городе я больше пользовался польским языком. Он не особо отличается от русского. В плане коммуникации проблем не испытал.

    – На каком языке вы думаете?

    – Ой, не знаю, ха-ха. Если говорю на русском, то и думаю на русском. Если говорю на сербском, то и думаю на сербском. Нужно адаптироваться к языку, на котором говоришь. Вы всегда думаете на одном из языков, по одному направлению. Везде по-разному приходится подбирать слова: в Сербии про что-то можно жестче сказать, а в английском языке этого вообще нет.

    – Как сложно переключиться с одного языка на другой? В голове же хаос, нет?

    – Смотрите: есть сербский, польский, русский – все славянские языки. Здесь нет большой проблемы. Особенно просто, когда нужно перейти с русского на польский. Там много похожих слов.

    В Польше я играл пять лет, в России – уже шесть. Честно скажу, бывает тяжело. Начинаю что-то говорить, потом мешаю слова. Но это быстро проходит, и я возвращаюсь к одному языку. А с английского на немецкий переключиться даже проще.

    – Чтобы выучить несколько языков, нужно иметь какую-то склонность? Или это могут все?

    – Приведу пример в случае с английским и немецким языком. Многие думают, что это вообще два разных языка. Поверьте, они друг на друга похожи. Да, немецкий жестче, но оба похоже звучат. Если знаете один, то частично понимаете и другой.

    Когда я переехал в Германию, не особо знал английский. Меня раздражало, когда приходил на тренировки, а там очень много легионеров. Кто-то говорил на немецком языке, кто-то на английском. Через какое-то время попросил начальника команды, чтобы он записал меня на курсы немецкого языка. Четыре месяца интенсивной учебы: с 9 утра до 13 дня каждый день без перерыва. Так себя заставил выучить немецкий, после этого все пошло дальше.

    – Самая большая трудность, с которой столкнулись при изучении языков.

    – Самое важное и сложное – заинтересоваться на 100%. Не просто что-то выучить и на этом закончить, но и совершенствоваться каждый день от акцента до набора слов.

    – Вы себя каждый раз как заинтересовываете?

    – Мне, например, стыдно приехать в другую страну, где я играю в футбол и зарабатываю деньги, не понимать языка и не общаться с местными людьми. Для меня это неуважение к тем, кто меня пригласил и дал работу. Это главная проблема. Понятно, что ты не выучишь язык через два месяца, но нужно показать, что с каждым днем ты понимаешь его все больше и больше. Это мой принцип.

    Кашчелан выступает за «Тамбов» с августа 2017 года. В Россию черногорец приехал в 2013 году. Ранее полузащитник играл в тульском «Арсенале» и «Тосно».

    Как выучить восемь языков и везде жить без переводчика. Рассказывает лучший полиглот русского футбола

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3497

      Агасфер 19 минут назад

      А у нас можно не говорить,не понимать-и всё нормально. У нас главный-английский.Треть страны говорит на нём отлично(якобы),при плохом знании родного русского,особенно когда калякать в интернете начинают.

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      Рейтинг: +6628

      Cules2013 1 час назад

      пример для подражания

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