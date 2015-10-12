Кашчелан: «Давно надо было назначить Слуцкого»

Полузащитник сборной Черногории Младен Кашчелан считает, что Леонид Слуцкий должен был воглавить российскую сборную намного раньше.

– Сейчас у вас очень хороший тренер во главе команды. Мне кажется, что надо было намного раньше сделать так, чтобы у руля национальной команды был российский специалист. Тем более такой, как Леонид Слуцкий, который очень долго и успешно работает в ЦСКА. Глядя на последние встречи россиян, можно с легкостью узнать армейский стиль игры.

– Партнеры по команде уже спрашивали о сильных и слабых сторонах ряда российских футболистов?

– Мы общались на тему российского футбола, но никто напрямую не спрашивал о плюсах и минусах отдельных игроков. Но какую-то информацию, конечно же, я ребятам дал.

– Наверное смотрели матч дружины Слуцкого с Молдавией. Он не показался вам скучным?

– Я бы не сказал бы так. Сегодня нет скучной или интересной игры, сейчас футбол приносит результат или нет. А остальное – это не так важно в тех играх, где очки нужны как воздух. Все забудут игру, а счет останется.

Полное интервью с Младеном Кашчеланом читайте на «Бомбардир.ру».