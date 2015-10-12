Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Кашчелан: «Давно надо было назначить Слуцкого»

    Полузащитник сборной Черногории Младен Кашчелан считает, что Леонид Слуцкий должен был воглавить российскую сборную намного раньше.

    – Сейчас у вас очень хороший тренер во главе команды. Мне кажется, что надо было намного раньше сделать так, чтобы у руля национальной команды был российский специалист. Тем более такой, как Леонид Слуцкий, который очень долго и успешно работает в ЦСКА. Глядя на последние встречи россиян, можно с легкостью узнать армейский стиль игры.

    – Партнеры по команде уже спрашивали о сильных и слабых сторонах ряда российских футболистов?

    – Мы общались на тему российского футбола, но никто напрямую не спрашивал о плюсах и минусах отдельных игроков. Но какую-то информацию, конечно же, я ребятам дал.

    – Наверное смотрели матч дружины Слуцкого с Молдавией. Он не показался вам скучным?

    – Я бы не сказал бы так. Сегодня нет скучной или интересной игры, сейчас футбол приносит результат или нет. А остальное – это не так важно в тех играх, где очки нужны как воздух. Все забудут игру, а счет останется.

    Полное интервью с Младеном Кашчеланом читайте на «Бомбардир.ру».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2015 17:28
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997004
    numo445154
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+