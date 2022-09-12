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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Динамо Мх
Балтика - Динамо Мх: обзор матча 12 сентября 2022
Балтика
12.09.2022, понедельник, 21:00
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мх
45+3'
Г. Гузина (П)
6'
Р. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Динамо Мх
Красная карточка
М. Кашчелан
90'
+6
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Т. Мусаев
85'
83'
Желтая карточка
А. Вагидов
75'
Замена
Ч. Агабалаев
️️️️
Р. Магомедов
75'
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
З. Юсупов
Замена
М. Кузьмин
️️️️
М. Кашчелан
70'
62'
Замена
А. Вагидов
️️️️
Д. Дибиргаджиев
62'
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
О. Красильниченко
Желтая карточка
Н. Радмановац
61'
54'
Желтая карточка
З. Юсупов
Замена
В. Лазарев
️️️️
Я. Казаев
46'
Замена
Г. Борисенко
️️️️
М. Бориско
46'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
А. Дудиев
46'
46'
Замена
Н. Глушков
️️️️
Э. Атабаев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Гузина
45'
+3
Желтая карточка
К. Маляров
41'
15'
Желтая карточка
О. Красильниченко
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Магомедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
5
Артур Колосков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
4-2-2-2
39
Бориско
8
Дудиев
21
Остойич
26
Радмановац
7
Маляров
5
Осипов
18
Кашчелан
53
Казаев
4
Кленкин
30
Гузина
11
Мусаев
3-2-2-2-1
1
Хамхоев
33
Халимбеков
99
Алибеков
4
Шумахов
13
Кагермазов
3
Красильниченко
22
Юсупов
18
Атабаев
9
Магомедов
70
Гаджиев
9
Дибиргаджиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
17
Валиахметов
8
Дудиев
18
Кашчелан
6
Кузьмин
6
Кузьмин
18
Кашчелан
53
Казаев
77
Лазарев
77
Лазарев
53
Казаев
39
Бориско
90
Борисенко
90
Борисенко
39
Бориско
11
Мусаев
97
Гогричиани
97
Гогричиани
11
Мусаев
3
Красильниченко
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
3
Красильниченко
22
Юсупов
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
22
Юсупов
18
Атабаев
47
Глушков
47
Глушков
18
Атабаев
9
Магомедов
70
Агабалаев
70
Агабалаев
9
Магомедов
9
Дибиргаджиев
19
Вагидов
19
Вагидов
9
Дибиргаджиев
Остались в запасе
Балтика
Динамо Мх
16
Александр Корякин
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
5
Артур Колосков
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
5
Артур Колосков
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Балтика - Динамо Мх
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Денис Березнов (Москва)
Степан Щербаков (Омск)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Ростех Арена
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