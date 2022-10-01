Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Балтика
Уфа - Балтика: обзор матча 01 октября 2022
Уфа
01.10.2022, суббота, 11:45
Россия. Первая лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Балтика
86'
К. Маляров
90+1'
Д. Кленкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Балтика
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Кленкин
86'
ГОЛ! 0:1!
К. Маляров
Желтая карточка
И. Кукушкин
74'
73'
Замена
Д. Барков
️️️️
Т. Мусаев
73'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
В. Лазарев
61'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
М. Кашчелан
Замена
Э. Касинтура
️️️️
И. Молтенинов
58'
Замена
К. Карп
️️️️
А. Голубев
58'
55'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Вторая желтая
А. Никитин
54'
48'
Желтая карточка
А. Осипов
Желтая карточка
А. Никитин
40'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
29'
Замена
Э. Ботака-Иобома
️️️️
З. Плиев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
70
Дилан Ортис
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
9
Хайдар Халилов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
3-3-1-1-2
81
Кукушкин
33
Сухов
15
Масалов
15
Плиев
3
Плиев
6
Фищенко
11
Темников
50
Голубев
7
Никитин
84
Молтенинов
70
Ортис
4-2-1-1-2
39
Бориско
7
Маляров
21
Остойич
26
Радмановац
17
Валиахметов
5
Осипов
18
Кашчелан
53
Казаев
77
Лазарев
11
Мусаев
30
Гузина
3
Плиев
3
Ботака-Иобома
3
Ботака-Иобома
3
Плиев
50
Голубев
55
Карп
55
Карп
50
Голубев
84
Молтенинов
17
Касинтура
17
Касинтура
84
Молтенинов
77
Лазарев
4
Кленкин
4
Кленкин
77
Лазарев
18
Кашчелан
6
Кузьмин
6
Кузьмин
18
Кашчелан
11
Мусаев
86
Барков
86
Барков
11
Мусаев
Остались в запасе
Уфа
Балтика
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Главный тренер
Денис Попов
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Уфа - Балтика
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Хамид Талаев (Грозный)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Резервный судья:
Александр Маюн (Челябинск)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Новости команд
Все
Уфа
Балтика
Талалаев обратился к боссам российского судейства: «Думаете, что Кукуян изменится?»
00:43
2
«Дайте порадуемся единственной победе»: интервью Евсеева после матча с «Балтикой»
Вчера, 22:15
Новая информация о долге «Нижнего Новгорода» перед «Зенитом»
Вчера, 21:43
«Очень доволен»: Талалаев – после 0:3
Вчера, 20:51
4
Кубок России. Вылетевшее «Динамо Мх» хлопнуло дверью в матче с «Балтикой» (3:0)
Вчера, 20:00
3
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Беленов ответил, будут ли игроки «Уфы» бойкотировать матчи на фоне долгов
21 ноября
Клуб Первой лиги с опытом еврокубков может отправиться в Небесную лигу
21 ноября
1
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
21 ноября
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Талалаев обратился к боссам российского судейства: «Думаете, что Кукуян изменится?»
00:43
2
«Дайте порадуемся единственной победе»: интервью Евсеева после матча с «Балтикой»
Вчера, 22:15
Новая информация о долге «Нижнего Новгорода» перед «Зенитом»
Вчера, 21:43
«Очень доволен»: Талалаев – после 0:3
Вчера, 20:51
4
Кубок России. Вылетевшее «Динамо Мх» хлопнуло дверью в матче с «Балтикой» (3:0)
Вчера, 20:00
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+