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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Балтика
Акрон - Балтика: обзор матча 27 августа 2022
Акрон
27.08.2022, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Балтика
2'
В. Марухин
58'
В. Лазарев
64'
Г. Гузина
76'
Т. Мусаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Балтика
Замена
️️️️
М. Палиенко
83'
76'
ГОЛ! 1:3!
Т. Мусаев
75'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Д. Барков
Замена
️️️️
А. Килин
65'
Замена
Д. Сасин
️️️️
К. Гираев
65'
64'
ГОЛ! 1:2!
Г. Гузина
58'
ГОЛ! 1:1!
В. Лазарев
46'
Замена
А. Дудиев
️️️️
М. Кашчелан
46'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
Э. Валиахметов
42'
Желтая карточка
М. Кашчелан
31'
Замена
И. Остойич
️️️️
А. Пуцко
ГОЛ! 1:0!
В. Марухин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
68
Ефим Бойцов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Волков
4
Рогач
58
Зуев
90
Шакуро
5
Ходжаниязов
4
Савичев
27
Чудин
99
Палиенко
18
Килин
12
Марухин
9
Гираев
4-2-1-1-2
39
Бориско
17
Валиахметов
15
Пуцко
26
Радмановац
7
Маляров
18
Кашчелан
5
Осипов
53
Казаев
77
Лазарев
86
Барков
30
Гузина
9
Гираев
77
Сасин
77
Сасин
9
Гираев
15
Пуцко
21
Остойич
21
Остойич
15
Пуцко
18
Кашчелан
8
Дудиев
8
Дудиев
18
Кашчелан
17
Валиахметов
4
Кленкин
4
Кленкин
17
Валиахметов
86
Барков
11
Мусаев
11
Мусаев
86
Барков
Остались в запасе
Акрон
Балтика
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Виталий Панов
1
Евгений Латышонок
ВР
59
Тигран Аванесян
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
68
Ефим Бойцов
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
59
Тигран Аванесян
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Виталий Панов
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Акрон - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Максим Каюмов (Москва)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Николай Левников (Сочи)
Стадион:
Кристалл
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