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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Кубань
Балтика - Кубань: обзор матча 06 мая 2023
Балтика
06.05.2023, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Кубань
40'
Т. Мусаев
74'
Т. Мусаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Кубань
89'
Желтая карточка
В. Лобкарев
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Т. Мусаев
89'
Замена
И. Остойич
️️️️
Я. Казаев
89'
87'
Желтая карточка
А. Щеткин
86'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
А. Рыбин
Замена
Д. Кленкин
️️️️
В. Лазарев
82'
Желтая карточка
В. Лазарев
79'
74'
Желтая карточка
М. Стаменкович
ГОЛ! 2:0!
Т. Мусаев
74'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
69'
Замена
С. Пряхин
️️️️
М. Кузьмин
69'
65'
Замена
А. Щеткин
️️️️
М. Лаук
Желтая карточка
Н. Радмановац
62'
Желтая карточка
Э. Валиахметов
59'
56'
Желтая карточка
Г. Махатадзе
ГОЛ! 1:0!
Т. Мусаев
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
30
Иван Репях
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
7
Маляров
26
Радмановац
15
Пуцко
17
Валиахметов
5
Осипов
53
Казаев
6
Кузьмин
77
Лазарев
11
Мусаев
30
Гузина
4-2-3-1
1
Нестеренко
22
Рыбин
28
Байрыев
13
Стаменкович
81
Сидоров
21
Махатадзе
87
Безденежных
9
Мосейчук
11
Цаллагов
10
Муталиев
10
Лаук
53
Казаев
21
Остойич
21
Остойич
53
Казаев
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
77
Лазарев
4
Кленкин
4
Кленкин
77
Лазарев
6
Кузьмин
19
Пряхин
19
Пряхин
6
Кузьмин
11
Мусаев
97
Гогричиани
97
Гогричиани
11
Мусаев
22
Рыбин
52
Лобкарев
52
Лобкарев
22
Рыбин
10
Лаук
99
Щеткин
99
Щеткин
10
Лаук
Остались в запасе
Балтика
Кубань
16
Александр Корякин
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
30
Иван Репях
АП
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
30
Иван Репях
АП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Балтика - Кубань
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Резервный судья:
Тарас Шевченко (Калининград)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Ростех Арена
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