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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Балтика
Волга - Балтика: обзор матча 13 мая 2023
Волга
13.05.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Балтика
45+1'
Г. Гузина
81'
Д. Барков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Балтика
88'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Г. Гузина
88'
Замена
И. Остойич
️️️️
Я. Казаев
Замена
Аллеф
️️️️
Д. Кутин
82'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
Д. Рахманов
82'
81'
ГОЛ! 0:2!
Д. Барков
Желтая карточка
Д. Кутин
79'
Желтая карточка
Н. Кирсанов
77'
75'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
75'
Замена
Д. Барков
️️️️
Т. Мусаев
Замена
Е. Воронин
️️️️
Г. Паскин
68'
Замена
Г. Биток Стефен
️️️️
Ч. Магомадов
68'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
И. Кубышкин
67'
Желтая карточка
И. Кубышкин
64'
Желтая карточка
Ч. Магомадов
56'
56'
Замена
С. Пряхин
️️️️
Д. Кленкин
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Г. Гузина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
87
Герман Паскин
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
11
Момо Туре
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Волга
1
Семен Морозов
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
4-2-2-2
1
Климович
95
Магомадов
4
Дашаев
15
Данилкин
5
Кутин
5
Морозов
13
Кубышкин
87
Паскин
8
Рахманов
11
Туре
9
Билалов
4-1-2-1-2
1
Латышонок
7
Маляров
15
Пуцко
26
Радмановац
17
Валиахметов
5
Осипов
4
Кленкин
53
Казаев
77
Лазарев
30
Гузина
11
Мусаев
95
Магомадов
13
Стефен
13
Стефен
95
Магомадов
8
Рахманов
23
Махмутов
23
Махмутов
8
Рахманов
13
Кубышкин
10
Кирсанов
10
Кирсанов
13
Кубышкин
87
Паскин
37
Воронин
37
Воронин
87
Паскин
5
Кутин
33
Аллеф
33
Аллеф
5
Кутин
53
Казаев
21
Остойич
21
Остойич
53
Казаев
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
4
Кленкин
19
Пряхин
19
Пряхин
4
Кленкин
11
Мусаев
86
Барков
86
Барков
11
Мусаев
30
Гузина
97
Гогричиани
97
Гогричиани
30
Гузина
Остались в запасе
Волга
Балтика
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Жуков
16
Александр Корякин
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
Главный тренер
Сергей Жуков
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Волга - Балтика
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Степан Щербаков (Омск)
Резервный судья:
Владислав Рыбаков (Ульяновск)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
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