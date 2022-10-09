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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Нефтехимик
Балтика - Нефтехимик: обзор матча 09 октября 2022
Балтика
09.10.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Нефтехимик
13'
Г. Гузина (П)
87'
Д. Барков
41'
М. Уридия
51'
А. Котик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Нефтехимик
ГОЛ! 2:2!
Д. Барков
87'
Замена
С. Джамилов
️️️️
К. Маляров
83'
Замена
Д. Барков
️️️️
Т. Мусаев
83'
78'
Замена
А. Бердников
️️️️
В. Галиулин
Замена
М. Кашчелан
️️️️
М. Кузьмин
76'
71'
Замена
А. Терехов
️️️️
А. Котик
51'
ГОЛ! 1:2!
А. Котик
46'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
Р. Денисов
46'
Замена
Е. Черкес
️️️️
М. Лайкин
Замена
Д. Кленкин
️️️️
Я. Казаев
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Уридия
37'
Желтая карточка
Р. Денисов
33'
Желтая карточка
М. Лайкин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Гузина
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
3-1-1-3-2
39
Бориско
21
Остойич
26
Радмановац
7
Маляров
5
Осипов
53
Казаев
6
Кузьмин
77
Лазарев
19
Пряхин
11
Мусаев
30
Гузина
3-2-3-2
96
Обухов
5
Зорин
44
Калугин
12
Ширяев
16
Денисов
83
Лайкин
2
Хубаев
2
Ситдиков
21
Галиулин
9
Котик
25
Уридия
6
Кузьмин
18
Кашчелан
18
Кашчелан
6
Кузьмин
53
Казаев
4
Кленкин
4
Кленкин
53
Казаев
7
Маляров
7
Джамилов
7
Джамилов
7
Маляров
11
Мусаев
86
Барков
86
Барков
11
Мусаев
21
Галиулин
21
Бердников
21
Бердников
21
Галиулин
83
Лайкин
8
Черкес
8
Черкес
83
Лайкин
16
Денисов
22
Дворецков
22
Дворецков
16
Денисов
9
Котик
11
Терехов
11
Терехов
9
Котик
Остались в запасе
Балтика
Нефтехимик
16
Александр Корякин
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
90
Григорий Борисенко
ПВ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Балтика - Нефтехимик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Стадион:
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