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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Уфа
Балтика - Уфа: обзор матча 22 апреля 2023
Балтика
22.04.2023, суббота, 21:00
Россия. Первая лига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Уфа
4'
С. Пряхин
78'
Г. Гогричиани
90'
В. Лазарев (П)
45+2'
А. Погосов
90+3'
А. Мухин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Уфа
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
А. Мухин
ГОЛ с пенальти! 3:1!
В. Лазарев
90'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
С. Пряхин
84'
82'
Желтая карточка
А. Хугаев
82'
Замена
А. Евсеев
️️️️
Л. Ушахин
79'
Замена
А. Сухов
️️️️
Р. Минаев
ГОЛ! 2:1!
Г. Гогричиани
78'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Д. Барков
71'
65'
Желтая карточка
А. Мухин
63'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
А. Голубев
63'
Замена
Д. Ортис
️️️️
И. Темников
Замена
В. Лазарев
️️️️
М. Кузьмин
63'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
63'
55'
Желтая карточка
Э. Касинтура
Желтая карточка
А. Пуцко
50'
Замена
К. Фольмер
️️️️
М. Тишкин
46'
46'
Замена
А. Хугаев
️️️️
К. Карп
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Погосов
ГОЛ! 1:0!
С. Пряхин
4'
3'
Желтая карточка
К. Карп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Уфа
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Латышонок
44
Тишкин
15
Пуцко
21
Остойич
17
Валиахметов
7
Маляров
53
Казаев
6
Кузьмин
19
Пряхин
11
Мусаев
86
Барков
4-1-1-3-1
1
Хамхоев
11
Темников
3
Ботака-Иобома
29
Мухин
6
Ушахин
55
Карп
50
Голубев
17
Касинтура
24
Погосов
7
Никитин
77
Минаев
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
44
Тишкин
9
Фольмер
9
Фольмер
44
Тишкин
19
Пряхин
4
Кленкин
4
Кленкин
19
Пряхин
6
Кузьмин
77
Лазарев
77
Лазарев
6
Кузьмин
86
Барков
97
Гогричиани
97
Гогричиани
86
Барков
50
Голубев
72
Сандрачук
72
Сандрачук
50
Голубев
77
Минаев
33
Сухов
33
Сухов
77
Минаев
55
Карп
8
Хугаев
8
Хугаев
55
Карп
6
Ушахин
94
Евсеев
94
Евсеев
6
Ушахин
11
Темников
70
Ортис
70
Ортис
11
Темников
Остались в запасе
Балтика
Уфа
16
Александр Корякин
ВР
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Данил Ахатов
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Данил Ахатов
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Статистика матча Балтика - Уфа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Виктор Медведев (Москва)
Резервный судья:
Тарас Шевченко (Калининград)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Московская область)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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