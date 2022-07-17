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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Балтика
Велес - Балтика: обзор матча 17 июля 2022
Велес
17.07.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
19'
И. Логуа
90'
Д. Прищепа
76'
Г. Гузина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Балтика
ГОЛ! 2:1!
Д. Прищепа
90'
87'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
М. Тишкин
87'
Замена
Н. Радмановац
️️️️
Г. Гузина
Желтая карточка
Е. Дорохов
80'
80'
Замена
М. Кашчелан
️️️️
Я. Казаев
76'
ГОЛ! 1:1!
Г. Гузина
Замена
Р. Мальцев
️️️️
П. Баранов
76'
Замена
А. Бацуев
️️️️
В. Кабахидзе
68'
66'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
Замена
Д. Ежков
️️️️
В. Почивалин
59'
Замена
Е. Дорохов
️️️️
И. Логуа
59'
Замена
Д. Прищепа
️️️️
Г. Саркисян
59'
46'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
Г. Борисенко
45'
Вторая желтая
В. Лазарев
27'
Желтая карточка
М. Тишкин
Желтая карточка
В. Кабахидзе
22'
ГОЛ! 1:0!
И. Логуа
19'
17'
Желтая карточка
В. Лазарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Велес
86
Николай Рыбиков
ВР
16
Даниил Власов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
96
Руслан Мальцев
ОП
25
Егор Дорохов
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
16
Александр Корякин
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Косаревский
7
Логуа
5
Стаменкович
19
Бокоев
13
Почивалин
34
Макеев
18
Кабахидзе
4
Баранов
18
Кертанов
88
Киселев
99
Саркисян
4-1-1-3-1
1
Латышонок
44
Тишкин
7
Маляров
21
Остойич
17
Валиахметов
5
Осипов
53
Казаев
90
Борисенко
6
Кузьмин
77
Лазарев
30
Гузина
99
Саркисян
35
Прищепа
35
Прищепа
99
Саркисян
7
Логуа
25
Дорохов
25
Дорохов
7
Логуа
13
Почивалин
10
Ежков
10
Ежков
13
Почивалин
18
Кабахидзе
95
Бацуев
95
Бацуев
18
Кабахидзе
4
Баранов
96
Мальцев
96
Мальцев
4
Баранов
30
Гузина
26
Радмановац
26
Радмановац
30
Гузина
90
Борисенко
4
Кленкин
4
Кленкин
90
Борисенко
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
53
Казаев
18
Кашчелан
18
Кашчелан
53
Казаев
44
Тишкин
97
Гогричиани
97
Гогричиани
44
Тишкин
Остались в запасе
Велес
Балтика
10
Аслан Муталиев
ЛВ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
86
Николай Рыбиков
ВР
16
Даниил Власов
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
39
Максим Бориско
ВР
16
Александр Корякин
ВР
19
Сергей Пряхин
ПВ
59
Тигран Аванесян
ОП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
86
Николай Рыбиков
ВР
16
Даниил Власов
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
16
Александр Корякин
ВР
19
Сергей Пряхин
ПВ
59
Тигран Аванесян
ОП
Главный тренер
Михаил Сальников
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Велес - Балтика
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Станислав Попков (Петрозаводск)
Максим Белокур (Находка)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Авангард
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