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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Балтика
Краснодар-2 - Балтика: обзор матча 12 марта 2023
Краснодар-2
12.03.2023, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Балтика
12'
К. Фольмер
79'
А. Осипов
84'
Г. Гузина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Балтика
86'
Замена
М. Кашчелан
️️️️
Я. Казаев
Желтая карточка
Д. Пивоваров
85'
84'
ГОЛ! 0:3!
Г. Гузина
Замена
Д. Полях
️️️️
Д. Кокоев
84'
84'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Г. Гузина
79'
ГОЛ! 0:2!
А. Осипов
74'
Пенальти не реализован!
Г. Гузина
72'
Замена
А. Дудиев
️️️️
К. Фольмер
70'
Желтая карточка
Т. Мусаев
Замена
Д. Кокоев
️️️️
И. Губжоков
56'
Замена
М. Сухорученко
️️️️
В. Литвинов
46'
Замена
В. Самко
️️️️
М. Кутовой
46'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
Д. Карпов
46'
46'
Замена
С. Пряхин
️️️️
Д. Кленкин
Желтая карточка
Д. Иванов
21'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Фольмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
99
Данил Полях
ПВ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Агкацев
32
Пивоваров
13
Иванов
4
Литвинов
44
Исаенко
19
Плотников
18
Ндука
70
Губжоков
90
Кутовой
20
Окоронкво
11
Карпов
3-1-3-1-2
1
Латышонок
7
Маляров
26
Радмановац
15
Пуцко
5
Осипов
9
Фольмер
53
Казаев
4
Кленкин
6
Кузьмин
11
Мусаев
30
Гузина
4
Литвинов
44
Сухорученко
44
Сухорученко
4
Литвинов
70
Губжоков
17
Кокоев
17
Кокоев
70
Губжоков
11
Карпов
20
Халназаров
20
Халназаров
11
Карпов
90
Кутовой
70
Самко
70
Самко
90
Кутовой
Кокоев
99
Полях
99
Полях
Кокоев
9
Фольмер
8
Дудиев
8
Дудиев
9
Фольмер
53
Казаев
18
Кашчелан
18
Кашчелан
53
Казаев
4
Кленкин
19
Пряхин
19
Пряхин
4
Кленкин
30
Гузина
97
Гогричиани
97
Гогричиани
30
Гузина
Остались в запасе
Краснодар-2
Балтика
80
Никита Кокарев
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
Главный тренер
Алексей Герасименко
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Краснодар-2 - Балтика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Сергей Архипов (Ульяновск)
Денис Петров (Астрахань)
Резервный судья:
Виталий Дорошенко (Краснодар)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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