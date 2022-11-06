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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Алания
Балтика - Алания: обзор матча 06 ноября 2022
Балтика
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Алания
25'
В. Лазарев
45+3'
Г. Гузина
90+4'
Н. Гиоргобиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Алания
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Н. Гиоргобиани
88'
Желтая карточка
С. Качмазов
Желтая карточка
М. Кашчелан
86'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Г. Гузина
86'
Замена
М. Кашчелан
️️️️
Я. Казаев
84'
Желтая карточка
В. Лазарев
83'
Замена
Д. Барков
️️️️
Т. Мусаев
74'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
67'
64'
Замена
А. Ташаев
️️️️
А. Цараев
64'
Замена
А. Корян
️️️️
И. Машуков
46'
Замена
А. Мазурин
️️️️
М. Петров
46'
Замена
А. Татаев
️️️️
Х. Кочиев
ГОЛ! 2:0!
Г. Гузина
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
В. Лазарев
25'
14'
Желтая карточка
Х. Кочиев
7'
Замена
Д. Шавлохов
️️️️
А. Багаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
21
Артур Галоян
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
19
Сергей Пряхин
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Латышонок
17
Валиахметов
26
Радмановац
21
Остойич
7
Маляров
5
Осипов
4
Кленкин
53
Казаев
77
Лазарев
30
Гузина
11
Мусаев
3-2-3-2
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Кочиев
4
Качмазов
80
Хосонов
73
Петров
22
Цараев
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
14
Машуков
21
Галоян
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
53
Казаев
18
Кашчелан
18
Кашчелан
53
Казаев
30
Гузина
97
Гогричиани
97
Гогричиани
30
Гузина
11
Мусаев
86
Барков
86
Барков
11
Мусаев
5
Багаев
30
Шавлохов
30
Шавлохов
5
Багаев
15
Кочиев
5
Татаев
5
Татаев
15
Кочиев
73
Петров
87
Мазурин
87
Мазурин
73
Петров
14
Машуков
77
Корян
77
Корян
14
Машуков
22
Цараев
88
Ташаев
88
Ташаев
22
Цараев
Остались в запасе
Балтика
Алания
16
Александр Корякин
ВР
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
91
Азамат Томаев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
Остались в запасе
91
Азамат Томаев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Балтика - Алания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Андрей Болотенков (Москва)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Клин)
Стадион:
Ростех Арена
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